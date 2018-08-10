ENBE orkestrasının şefi Behzat Gerçeker Almanya’nın Ulm şehrinde yapılacak Ay yıldızlı formayı giyecek.

Daha önce Kremlin Sarayı'nda, İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'nun huzurunda Roma'da , Nato, AGİT zirvelerinde, Kazakistan'ın başkenti Astana'nın yıl dönümleri için Nazarbayev'in sarayında konserler vererek ülkemizi temsil eden ENBE Orkestrası'nın şefi Behzat Gerçeker tenis milli takımı ile ülkemizi temsil edecek.

Daha önce Miami’deki dünya şampiyonasındae 35 artı yaş grubunda oynayan Behzat Gerçeker , Türkiye’de ki son ITF turnuvasında '40 artı çift erkekler'de Tony Pejman ile turnuvayı kazanmıştı. Gerçeker bu sefer 25 Ağustos’ta finali yapılacak Worlda Tennis Championship adlı turnuvada ay yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek. Turnuvaya Avusturya , Almanya , Fransa ,İngiltere gibi teniste başarı kazanan ülkelerin 40 yaş üstü profesyonel sporcuları katılıyor.

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