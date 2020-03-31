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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgına karşı insanlar kendilerini korumak için evden dışarı çıkmayarak ve sosyal izolasyon kurallarına uyarak önlem almaya çalışıyor.

Aslışah Alkoçlar ve Neslişah Alkoçlar'ın babası Ender Alkoçlar da bu durumu sosyal medya hesabında değerlendirerek "Çok azdık ve kudurduk" dedi.

"BU BİZE BÜYÜK BİR DERS OLSUN"

Alkoçlar, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

Bir kudurmuştuk, bir kudurmuştuk ki... Evlenme teklif etti partisi, nişan yapacağız en iyi yerde olmalı, düğünümüz var aman rezil olmayalım, paraşütle mi atlasak... Çok azdık ve kudurduk, dünya bize 'otur evde, sade bir hayat yaşa, şükretmeyi, unuttuğun sağlığın, gösteriş yapmaktan kaçırdığın zamanın, hayatında abarttığın her mananın muhasebesini yap' dedi.

Yapıyor muyuz? Yapalım bence... Herkeste bir yarış, şükretmeyi unuttuk... Bu bize büyük bir ders olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

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