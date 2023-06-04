Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Kabinenin açıklanmasının ardından en çok merak edilen bakanlıklardan biri olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na kimin getirildiği de belli oldu. İşte yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı açıkladı!

    "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni Kabinenin açıklanmasıyla birlikte yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı merak ediliyor. 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni Kabine’de hangi isimlerin olacağı merak ediliyordu. 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin akabinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Böylelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da belli oldu.
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı açıkladı!

    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI KİM OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi duyurdu. Bugünden itibaren kabinede yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Alparslan Bayraktar yer alacak.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirildi.
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı açıkladı!

    ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR?

    28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Bayraktar, lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

    Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy'den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans dereceleri alan Bayraktar, doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde "enerji ekonomisi ve politikası" alanında yaptı.

    2016-2018 yıllarında Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevini yürüten Bayraktar, 2010-2016 yıllarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) Kurul üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurt içinde ve dışında özel sektörde çalıştı.

    Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yaptı. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütüyor.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.