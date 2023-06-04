ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi duyurdu. Bugünden itibaren kabinede yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Alparslan Bayraktar yer alacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirildi.