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Engel bedende değil

3 Aralık Engelliler Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında hikâyesiyle ilham verenler engel tanımayan yaşam hikâyelerini kısa filmlerle ölümsüzleştirdi

Engel bedende değil
Haber Merkezi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde mücadeleleri, çalışkanlıkları ve başarılarıyla örnek olan, engel tanımayan engellilerin hikâyeleri, Maltepe Üniversitesi aracılığıyla 3 kısa film haline getirildi.
Vanilla Media'nın yapımcılığında gerçekleşen kısa film projesi için Türkiye'nin dört bir köşesinde engelini engel görmeyen hikâyelerin peşine düşüldü. Zorluklara, yokluklara rağmen yolundan vazgeçmeyen engellilerin ilham veren hikâyeleri için Tokat, Ankara ve Adana'da günler süren çekimler ve röportajlar yapıldı.

Sare Aydın...
Tokat'ta psikiyatrist hekim olarak görev yapan, doğuştan bedensel engelli Sare Aydın, 11 yaşında başladığı eğitim hayatı boyunca birincilikle bitirdiği okulları, başarılarını, doktorluğunu ve tüm zorlu engelleri nasıl aştığını anlattı.

Batuhan Uçar...
Adana'da serebral palsili milli yüzücü Batuhan Uçar, zorluklarla eğitim almasına rağmen yüzmeyle tanışınca suyun akışını nasıl değiştirdiğini, aldığı onlarca madalyayı, ailesiyle kurduğu engelli kulübünde değiştirdiği hayatları, önüne çıkan engelleri nasıl tanımadığını anlattı.

Yusuf Akgün....
Ankara'da ressam ve moda tasarımcısı, bedensel engelli Yusuf Akgün, altı yaşında geçirdiği kazayla iki kolunu kaybetmesini, 'yaşamaz' denilince Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılmasını, ağzıyla çizdiği resimlerle açtığı sayısız sergiyi, yüksek lisansa kadar eriştiği eğitimini, engellere rağmen nasıl yılmadığını anlattı.

 

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