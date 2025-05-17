Engelli bireylere ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması Resmi Gazete'de

TBMM'nin "Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılmalarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı"na göre, komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

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