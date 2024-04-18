Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi

        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi

        Ankara'da Satılmış B.'nin, 18 yaşındaki fiziksel engelli kızı Gizem B.'ye 11 yaşından itibaren 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 18 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, sanığın kızını görüntülemek için banyo ve tuvalete yerleştirdiği gizli kamera görüntüleri delil oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:56 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da fiziksel engeli nedeniyle aksayarak yürüyen Gizem B., 2022 yılında, 2017'den itibaren 4 yıl boyunca babası Satılmış B.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu annesi ve eniştesine anlattı.

        Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Satılmış B. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        BANYOYA GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRMİŞ

        Satılmış B.'nin, kızını görüntülemek için banyoya yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüler dava dosyasında delil olarak yer aldı.

        Görüntü ile ilgili dosyada yer alan bilirkişi raporunda, sanık Satılmış B.'nin gizli kamerayı banyoya duşakabini görecek şekilde yerleştirdiği, bir süre sonra kameranın açısına yüzü görünmeyen bir kadının girdiği, daha sonra sanığın kamerayı yerleştirdiği yerden alırken kendisinin de görüntüye yansıdığı belirtildi.

        REKLAM

        ANNE OLAY ORTAYA ÇIKINCA EŞİNDEN BOŞANDI

        Soruşturma aşamasındaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Satılmış B., kızına banyo yaparken yardım ettiğini, başka bir amacı bulunmadığını, evde kızının yanlış davranışlarından şüphelendiği için de banyoya kamera yerleştirdiğini iddia etti.

        DURUŞMAYA ZORLA GETİRİLME KARARI

        Sanık, Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya katılmadı. Duruşmada Gizem B. ve olayın ortaya çıkmasından sonra babasından boşanan annesi hazır bulundu. Mahkeme, sanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        "TUTUKLANMASINI TALEP ETTİK"

        Ailenin avukatı Özge İrem Aksu, sanığın tutuklanmasını talep ettiklerini söyleyerek, "Görüntüler 2022 yılında ortaya çıkıyor. Kızımız, 13-14 yaşında çocuk o zamanlar, bunu idrak edemiyor. Bilirkişi raporlarında da sanığın görüntüleri çektiği ortada. Gizem babasının kendisini çektiğini fark edince, annesine anlatıyor. Aslında kamera görüntülerini siliyor bilgisayardan. Ama polisin incelemesi sayesinde silinen bütün görüntüler geri getiriliyor. Yargılama devam ediyor. Biz tutuklanmasını talep ettik" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #cinsel istismar
        #engelli kız
        #ankara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        75 yılın yağış rekoru! Hava trafiği normale dönüyor
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
        Duygu Nebioğlu'nu çileden çıkardı
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Togg B SUV için çalışmalara başladı
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi