Engelli kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismar: Gizli kamera ele verdi

Ankara'da fiziksel engeli nedeniyle aksayarak yürüyen Gizem B., 2022 yılında, 2017'den itibaren 4 yıl boyunca babası Satılmış B.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu annesi ve eniştesine anlattı.

Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Satılmış B. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BANYOYA GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRMİŞ Satılmış B.'nin, kızını görüntülemek için banyoya yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüler dava dosyasında delil olarak yer aldı. Görüntü ile ilgili dosyada yer alan bilirkişi raporunda, sanık Satılmış B.'nin gizli kamerayı banyoya duşakabini görecek şekilde yerleştirdiği, bir süre sonra kameranın açısına yüzü görünmeyen bir kadının girdiği, daha sonra sanığın kamerayı yerleştirdiği yerden alırken kendisinin de görüntüye yansıdığı belirtildi. REKLAM

ANNE OLAY ORTAYA ÇIKINCA EŞİNDEN BOŞANDI Soruşturma aşamasındaki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Satılmış B., kızına banyo yaparken yardım ettiğini, başka bir amacı bulunmadığını, evde kızının yanlış davranışlarından şüphelendiği için de banyoya kamera yerleştirdiğini iddia etti. DURUŞMAYA ZORLA GETİRİLME KARARI Sanık, Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya katılmadı. Duruşmada Gizem B. ve olayın ortaya çıkmasından sonra babasından boşanan annesi hazır bulundu. Mahkeme, sanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.