Engelli kız ve ailesine taşlı saldırı

Sinop'ta yaşlı bir çiftin, komşu çocukları tarafından sürekli taşlı saldırıya uğradığı iddia edildi. Aile, köydeki tehdit ve saldırılara karşı yetkililerden yardım talep etti.

Olay, Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükkızık köyünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, tapulu arazilerinde bulunan Kasım Karagöz (70) ve eşi Dudu Karagöz (68) yanlarında kızları Zeynep Karagöz varken komşu çocukları olduğu iddia edilen bir grup çocuğun taşlı saldırısına uğradı.

AİLENİN KIZI KAYDETTİ Çocukların taş attıkları o anlar Zeynep Karagöz'ün cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİZİM AİLEMİZİ TAŞLATIYORLAR" Olayın ardından açıklamalarda bulunan abi Birol Karagöz, ailenin sürekli tehdit ve saldırılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Karagöz, yaşanan olaya ilişkin şunları söyledi: REKLAM "Bizim köyümüz küçük bir köy. Köyde 3-5 hane var. Komşumuzun 6 çocuğu var ve bu çocukları aileleri kışkırtarak bizim ailemizi taşlatıyorlar. Köyün 200-300 metre dışındaki harman yerinde çocuklarına taş attırıyorlar. Babam 70 yaşında, ya ona ya da engelli kardeşime bir taş gelse ölümle sonuçlanabilir. Bunun tersi de olabilir, babam sinirlenip bir çocuğa zarar verirse, başımız belaya girecek.

"BU ÇOCUKLAR SUÇA TEŞVİK EDİLİYOR" Karakola gittik, şikâyetimizi verdik ama tutanakların bir nüshasını almakta bile zorlandık. CİMER'e yaptığımız şikâyetler sonucunda en sonunda bir nüsha verdiler ama doğru düzgün ilgilenilmedi. Savcılık hemen serbest bırakıyor. Bu çocuklar kışkırtılıyor ve suça teşvik ediliyor. Ailemizin güvenliği için bir çözüm bekliyoruz."

MUHTAR: DAHA ÖNCE DE BİRKAÇ KEZ OLDU Olay hakkında konuşan Büyükkızık Köyü Muhtarı Metin Yavuz da "Ben bu dönem muhtar oldum. Bu olay yeni değil benden önceki muhtar döneminde de birkaç kez oldu. Çocuklar küçük ve Kasım bey ve ailesini rahatsız ediyorlar, taşlıyorlar. Biz iki tarafla da görüştük bir son vermelerini rica ettik ama mahkemelik oldular" ifadelerini kullandı.