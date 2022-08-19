"HAYATIMIN EN GÜZEL ANLARINI DOLDURUYORSUN"

Öte yandan Neslişah Alkoçlar, 2021'de Engin Altan Düzyatan ile evliliklerinin 7. yılında duygusal bir mesaj yayınlamıştı.

Alkoçlar, eşi ile birlikte yer aldığı fotoğrafı, "Tanıştığımız günü hatırlıyorum... Evlilik teklif ettiğin anı, çocuklarımızı kucağımıza aldığımız o tarif edilemez mutluluk halini ve daha sayamadığım dolu anlar... Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim ve yeni hikayelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Yıldönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum..." notuyla paylaşmıştı.