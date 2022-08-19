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Engin Altan Düzyatan ailesiyle tatilde

Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren Engin Altan Düzyatan, eşi ve çocuklarıyla birlikte tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Düzyatan, önceki gün Ortakent'teki bir plajda kitesurf yaparken objektiflere yansıdı

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  • Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Alkoçlar ve çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturmuştu. Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunan çift, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.
  • Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Alkoçlar ve çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Düzyatan ve Alkoçlar, geçtiğimiz gün çocuklarıyla birlikte Ortakent'teki bir plajda görüntülendi.
  • Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Alkoçlar ve çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

    Su sporlarına olan merakıyla bilinen Engin Altan Düzyatan, kitesurf yapmak için kendini serin sulara bıraktı.
  • Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Alkoçlar ve çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

    Denizde hünerlerini sergileyen 43 yaşındaki ünlü oyuncunun o anları objektiflere yansıdı.
  • Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Alkoçlar ve çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

    Düzyatan kitesurf yaptığı sırada Alkoçlar da oğlu ve kızıyla sahilde oyun oynadı. 
  • Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Alkoçlar ve çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

    Çocuklarıyla yakından ilgilenen Neslişah Alkoçlar, bir ara kızı Alara'yı sırtında taşıdı. 
  • Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Alkoçlar ve çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

    Oğlu ve kızıyla keyifli vakit geçiren Alkoçlar, yaklaşık bir saat sonra çocuklarıyla birlikte denizden çıkan eşini karşıladı.
  • Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Alkoçlar ve çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

    Engin Altan Düzyatan da çocuklarına ve eşi Neslişah Alkoçlar'a sarılarak karşılık verdi. 
  • Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Alkoçlar ve çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

    Çift, ardından birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı. 
  • Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Alkoçlar ve çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

    Saatlerce eğlenceli vakit geçiren Düzyatan ailesi daha sonra bot ile evlerinin yolunu tuttu. 
  • Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Alkoçlar ve çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

    "HAYATIMIN EN GÜZEL ANLARINI DOLDURUYORSUN"

    Öte yandan Neslişah Alkoçlar, 2021'de Engin Altan Düzyatan ile evliliklerinin 7. yılında duygusal bir mesaj yayınlamıştı.

    Alkoçlar, eşi ile birlikte yer aldığı fotoğrafı, "Tanıştığımız günü hatırlıyorum... Evlilik teklif ettiğin anı, çocuklarımızı kucağımıza aldığımız o tarif edilemez mutluluk halini ve daha sayamadığım dolu anlar... Hayatımın en güzel anlarını dolduruyorsun sevgilim ve yeni hikayelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum. Yıldönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum..." notuyla paylaşmıştı.
  • Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Alkoçlar ve çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

    "NİCE MUTLU YILLARIMIZA SEVGİLİM"

    Ünlü oyuncu ise Instagram hesabından bu pozlarını paylaşarak, "Nice mutlu yıllarımıza sevgilim…" ifadelerini kullanmıştı.
  • Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Alkoçlar ve çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

    "EVDE NESLİŞAH'IN SÖZÜ GEÇER"

    Ünlü oyuncu, daha önce "Evde son sözü kim söylüyor?" sorusuna "Ben söylüyorum; 'Tabi hayatım" diyerek, esprili bir cevap vermişti.
  • Engin Altan Düzyatan eşi Neslihan Alkoçlar ve çocuklarıyla Bodrum'da - Magazin haberleri

    Çift, oğulları Emir Aras ve kızları Alara'yı gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ediyor. İkilinin sosyal medya paylaşımlarında da çocuklarının yüzlerini gizlediği görülüyor. 

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