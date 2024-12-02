Engin Altan Düzyatan, Hint Okyanusu'nda sörf yaptı
Eşi Neslişah Alkoçlar ile tatil yapmak için Bali'ye giden Engin Altan Düzyatan, Hint Okyanusu'nda sörf yaptı
Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile tatil yapmak için soluğu Endonezya'da aldı.
Endonezya'nın turizm bölgelerinden Bali Adası'na giden Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, doğa terapisi yaptı.
HİNT OKYANUSUNDA SÖRF
Tatilin keyfini çıkaran Engin Altan Düzyatan, ayrıca Hint Okyanusu'nda sörf yaptı.
"BALİ HAKKINDA BAZI ANILAR"
Ünlü oyuncu, eşiyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından; "Bali hakkında bazı anılar" notuyla yayımladı.
"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN BİRTANEM"
Ayrıca eşinin 35'inci yaşını da Bali tatilinde kutlayan Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar'a "İyi ki doğmuşsun birtanem" sözleriyle seslendi.
Neslişah Alkoçlar da eşine çektirdiği bu fotoğrafını; "35 yaşımın son gününden..." notuyla yayımladı.