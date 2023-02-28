Enginar Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Enginar Saklama Yöntemleri

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Enginar Nasıl Saklanır?

Enginar mevsimsel bir sebzedir. Yani mevsiminin dışında tüketmek isterseniz öncesinde birtakım hazırlıklarla saklamanız gerekmektedir. Birçok farklı şekilde saklanabilen enginar isteğiniz doğrultusunda ister buzdolabında ister buzlukta isterseniz de kavanozda konserve olarak saklayabilirsiniz. Şimdi adım adım enginar saklama yöntemlerini inceleyelim.

Enginar Buzdolabında Saklanır Mı?

Enginar buzdolabında kısa süreli olarak saklanabilmektedir. Enginarı buzdolabında saklamak için cam bir kavanozun içine ya da hava almayan plastik kaplara kararmasını önleyecek olan limonlu suyuyla birlikte koyulması gerekiyor. Bu şekilde enginarı 3 ila 4 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.

Enginar Buzlukta Saklanır Mı?

Enginar saklamaya yöntemlerinde biri de buzlukta saklamaktır. Bu yöntemde bazı püf noktalarına uymak gerekmektedir. Bunlar sırasıyla;

İlk iş olarak bir kabın içerisine su ve limon suyu ilave edelim.

Ardından buzluğa konulacak enginarlar iyice temizlendikten sonra hazırladığımız limonlu suda bekletelim.

Diğer yandan bir tencerede su kaynatıp içine kaya tuzu ekleyelim.

Tenceredeki su kaynamaya başladığında enginarları içine atıp 2-3 dakika kadar bekletelim.

Bu sürenin ardından enginarları bir kevgir yardımıyla alıp, buzlu suyun içine atalım. Bu işleme şoklama adı veriliyor.

Buzlu suyun içinde enginarları yaklaşık 1 dakika bekletelim.

Bu sürenin ardından enginarları kağıt havluyla kurulayalım.

Ardından enginarları buzdolabı poşetine koyup ağzını sıkıca bağlayalım ve buzluğa koyalım.

Enginar kullanılacağı zaman buzluktan çıkarıldığında çözülmesi beklenmemelidir. Aksi halde hemen kararma yapacaktır. Yapılacak işlem enginarlar buzluktan çıkar çıkmaz hemen pişirilecek tencerenin içine atılmalıdır. Soğuk su ve limon suyunu da eklemeyi unutmayın.

Enginar Dışarıda Saklanır Mı?

Enginar saklamanın diğer bir alternatifi ise konserve yapmaktır. Bunun için yapılacak adımlar ise şöyledir:

Bir tencerede su kaynatıp içerisine kaya tuzu ekleyelim. Dilerseniz bu aşamada sirke de ekleyebilirsiniz.

Su kaynarken diğer yandan enginarları iyice temizleyin.

Temizlenen enginarlar yaklaşık 2-3 dakika kadar kaynar suda bekletilir.

Ardından enginarlar bir kevgir yardımıyla tencereden çıkarılır ve soğumaya bırakılır.

Enginarları tüketebileceğiniz kadar kavanozlara yerleştirin. Bu aşamada isterseniz enginarları üçe ya da dörde de bölebilirsiniz.

Son olarak da kavanozlara içindeki enginarları geçecek kadar zeytin yağı eklenir. ,

Enginarlar bu yöntemle birkaç ay boyunca tazeliğini kaybetmeden saklayabilirsiniz.

Enginar Nasıl Ortamda Saklanır?

Enginar kısa süreli olarak buzdolabında, uzun süreli saklamak için ise buzlukta saklanabilir. Diğer yandan konserve enginar ise direkt güneş ışığına maruz kalmayacak bir ortamda saklanabilir.

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