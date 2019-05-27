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Enişteden muhtara kanlı pusu: 2 ölü, 2 yaralı

DHA

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları Köyü Muhtarı Hasan Bıkmış'ın kullandığı minibüse, husumetlileri tarafından okul önünde uzun namlulu tüfek ve tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda muhtar Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış öldü, eşi Emine Bıkmış ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet Bıkmış yaralandı. Kanlı pusuyu kuranların muhtar Bıkmış'ın eniştesinin yakınlarının olduğu iddia edildi

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları köyü muhtarı Hasan Bıkmış'ın (34) kullandığı minibüse, husumetlileri tarafından okul önünde uzun namlulu tüfek ve tabancalarla pusu kuruldu.

 


Olay, saat 11.30 sıralarında Hazro'nun Kırmataş köyünde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları Köyü muhtarı Hasan Bıkmış'ın kullandığı minibüs, Kırmataş İlkokulu önünde hareket halindeyken, husumetlileri olduğu belirtilen 4 kişi tarafından uzun namlulu tüfek ve tabancalarla ateş altına alındı.

BÖLGEYE JANDARMA SEVK EDİLDİ

Saldırganlar kaçarken, yoldan çıkıp arazide duran minibüsteki sürücü Hasan Bıkmış ile babası Piresin, eşi Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış yaralandı. Silah sesleriyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki hastanelere götürüldü.

MUHTAR VE BABASI KURTARILAMADI

Acil servislerde müdahale edilen yaralılardan muhtar Hasan Bıkmış ve babası Piresin Bıkmış kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cesetleri otopsi için morga konulurken, tedavileri devam eden Ahmet ve annesi Emine Bıkmış'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Olay yeri ve hastanelerde güvenlik önlemi alan jandarmalar, gri bir otomobille kaçtıkları belirtilen olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

ENİŞTENİN YAKINLARI İDDİASI

Yaşamını yitiren Hasan Bıkmış'ın, İzmir'de yaşayan kız kardeşini tartakladığı için kardeşlerini bu kente gönderip, eniştesini dövdürdüğü, pusuyu kuranların da eniştesinin yakınları olduğu iddia edildi.

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