Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Kisecik Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Yasin Göktaş (33) ile kız kardeşinin eşi Celal A. köydeki bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Bu sırada enişte ile kayınbiraderi arasında tartışma başladı.

İkili arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine Celal A. belinden çıkardığı tabancayla kayınbiraderine doğru ateş etti. DHA'nın haberine göre; tabancadan çıkan kurşun Yasin Göktaş'ın başını sıyırdı. Yasin Göktaş yaralanırken, eniştesi olay yerinden kaçtı.

Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasin Göktaş ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olaya karışan Celal A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.