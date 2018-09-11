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'Epik katliam'ı bakanlık durdurdu

Ege'nin incisi Bodrum'un Yalıkavak ilçesinde bulunan Akdeniz fokları ve endemik posidonia çayırlarını barındırdığı için özel önem taşıyan Tilkicik Koyu, 2016'dan bu yana verdiği mücadeleyi kazandı. Yargının ‘Tilkicik'te dolgu inşaatına dur' kararının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Tilkicik Koyu'nda yapılması planlanan ‘Epique Island' marina ve kıyı dolgu projesinin ÇED sürecini sonlandırdı. Kararla birlikte Tilkicik Koyu betonlaşma tehlikesinden kurtulmuş oldu.

11.09.2018 - 15:55 | Güncelleme:

Koruma altındaki türlerin ev sahibi Tilkicik Koyu'nda yöre sakinlerin tepkisini çeken yatırım, Aksoy Bodrum Gayrimenkul Şirketi'nin 9 bin 250 metrekarelik dolgu yaparak inşa etmek istediği "Epique Island Marina' projesiydi. İlk etapta proje aslında otel ve marinasıyla tek proje çatısı altında düşünülmüştü ancak sonrasında projenin resmi başvuruları iki ayrı proje olarak yapıldı.

YARGIDAN SONRA BAKANLIK DA "DUR" DEDİ

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, Tilkicik Koyu'nda betonlaşma endişesi yaratan projede, yarımadanın kara tarafına 75 müstakil villa, 50 suitli butik otel, koruma altındaki canlıların olduğu deniz tarafına ise deniz dolgulu 160 metre uzunlukta beton dalgakıranlı bir marina yapılması planlanıyordu. Ancak yatırımcı firmanın deniz tarafına yapmayı planladığı "Kıyı Düzenleme Dolgu ve İskele Projesi'ndeki çalışma, 25 Ağustos 2017'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna gerek yoktur' kararıyla başka bir sürece girdi. Söz konusu kararı çevreciler yargıya taşıyarak, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı çıkarttırdı. Yine aynı mahkeme bu yıl nisan ayında da ‘ÇED gerekli değildir' kararını bilirkişi raporuna dayanarak iptal etti.

EPİK KATLİAMDA KARAR ÇIKTI

Tilkicik Koy ile ilgili mücadele Habertürk'ün ‘epik katliam' başlığıyla dikkat çekti. Tilkicik'teki inşaat projesinin iptal edilmesi için büyük mücadele veren yöre sakinleri bu süreçte sadece yargıya gitmekle kalmadı, koydaki eşsiz deniz canlılarının tespiti için 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'ne başvurarak yöredeki denizel biyoçeşitlilik konusunda rapor talep etti. 6 uzman bir enstitünün son teknolojiyle donanmış araştırma gemisiyle Tilkicik'in sularında su altı araştırması yaptı.

DENİZİN İÇİNE DOLGU YAPILACAKTI

Yalıkavak Mahallesi sakinleri Tilkicik'i kaderine terk etmemekte ısrarlı davranırken, 7 Eylül'de çıkan bir kararla rahat bir nefes aldılar. Yargının ‘Tilkicik'te dolgu inşaatına dur' kararına rağmen ÇED süreci devam eden projeyi yatırımcı firma iki defa revize ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunmuştu. Bu süreçte kıyıya düşünülen dolgu alanına en ufak bir işlem dahi yapılamadı. Bunun üzerine Çevre Bakanlığı geçtiğimiz günlerde firmanın son ÇED raporunu kabul edip elektronik ortamda askıya çıkardı. Revize rapora göre 9 bin 250 metrekarelik kıyı dolgu alanı daha da artırıldı, proje kapsamında yapılacak dalgakıranın yanına bir de yüzer beton dalgakıran eklendi. Ancak yöre sakinleri bu revize rapora da itiraz etmişti.

BAKANLIK İPTAL ETTİ

O itirazlar sonrasında hem projenin başındaki firma hem de yöre sakinlerinin gözü bakanlıktaydı. Bakanlık, 7-17 Ağustos tarihleri arasında Tilkicik'teki proje için kararını verecekti ancak bu süreç içerisinde söz konusu mühendislik firmasına ÇED süreciyle ilgili nihai kararını vermemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 7 Eylül'de projeyle ilgili son kararını verdi, Epique Island projesinin ÇED sürecini mevzuattan iade ve iptal etti.

"ÇED UYGULAMALARI AÇISINDAN ANLAMLI BİR KARAR"

Başından beri Tilkicik'teki mücadelenin avukatlığını yapan Mehmet Horuş uzun süredir bekledikleri karar için şu yorumu yaptı: "Projenin kendisi mevzuata aykırı olduğu için ÇED raporu alamadı. Bu bir marina projesiydi, karar denize hiçbir şekilde dolgu yapılamayacağını söylüyor. Yani bu kararla birlikte deniz yüzeyine ve denizin altına hiçbir şey yapılamayacak. Türkiye'de ÇED uygulamaları ve çevre hukuku açısından çok anlamlı bir karar"

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