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        Erciyes'e karavan park için ihale düzenlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Turizm Merkezi'nde "karavan parkı" yapımı için ihale düzenlenecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:16
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        Erciyes'e karavan park geliyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Erciyes Turizm Merkezi'nde "karavan parkı" yapımı için ihale yapılacak.

        İHA'nın haberine göre, açık ihale usulü ile yapılacak ihaleye, hazır beton dökülmesi, nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması işi için başvuruda bulunmak isteyenler tekliflerini 7 Ekim saat 11.00'e kadar verebilecek.

        İhaleyi kazanan, sözleşmenin imzalandığı tarihten 5 gün içerisinde yer teslimi yaparak işe başlayacak.

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        #yerel haberler
        #kayseri
        #Karavan Parkı
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        #erciyes turizm merkezi
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