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        Haberler Gündem Güncel Erdek'te mahalleli asfalt istedi | Son dakika haberleri

        Erdek Ocaklar'da mahalleli asfalt istedi: Kaz Dağları diye geldim, toz dağları oldu

        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi sakinleri aşırı tozlanan sokaklarının asfaltlanmasını istedi. Vatandaşlardan Kemalettin Poyraz, yıllardır kendi sokaklarının asfaltlanmadığını fakat yan taraftaki sokağın asfaltlandığını öne sürerek, "Burası turizm beldesi. Daha iyi olması gerekirken herkesin evleri toz toprak içinde. Ben Balıkesir'e Kaz Dağları diye geldim, burası toz dağları oldu" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 18:29 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:29
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        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi sakinleri sokaklarının asfaltlanmasını talep ediyor.

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        Ocaklar Mahallesi 4012. Sokakta yaşayan vatandaşlar, asfalt olmadığı için aşırı tozlanan yolları için ilçe belediyesine başvurdu.

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        Vatandaşlardan Kemalettin Poyraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır kendi sokaklarının asfaltlanmadığını fakat yan tarafta Gonia Sokağının asfaltlandığını öne sürdü.

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        Poyraz, sokaklarının asfaltlanmasını istediklerini belirterek, "Burası turizm beldesi. Daha iyi olması gerekirken herkesin evleri toz toprak içinde. Ben Balıkesire Kaz Dağları diye geldim, burası toz dağları oldu. Mıcır döktüler. Bir de zift atın dedim. O da yok. Her yere başvurduk ama sonuç alamadık. Evlerimizde, bahçemizde oturamıyoruz. Kadınlar her gün temizlik yapmak zorunda kalıyor. Camlarımızı açmazsak sıcaktan, açarsak da tozdan oturamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #yerel haberler
        #Balıkesir
        #erdek
        #ocaklar
        #Asfalt
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