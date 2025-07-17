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        Haberler Magazin Erdem Kınay: Simge bana kazık attı gitti - Magazin haberleri

        Erdem Kınay: Simge bana kazık attı gitti

        Müzik yapımcısı Erdem Kınay, ünlü popçu Simge ile ilgili bir itirafta bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 11:44 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:44
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        "Bana kazık attı gitti"
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        Aranjör ve DJ Erdem Kınay, sahne aldığı bir mekânda ünlü şarkıcı Simge ile ilgili açıklama yaptı.

        Kınay, Simge Sağın'ın 'Aşkın Olayım' şarkısını çaldığı sırada; "Simge'yi de ben keşfettim biliyorsunuz. Sonra bana kazık attı gitti" dedi.

        Simge'nin bu sözlere ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

        "İÇİMDE YARA OLDU"

        Simge Sağın, geçmiş yıllarda; "İlk albümüm Erdem Kınay prodüktörlüğünde çıkmıştı. O dönem Kınay’la aramız bozuktu. Kendisiyle beş yıllık imzam olduğu için başka bir şirketle de çalışamıyordum. Özgür değildim, koşamıyordum" demişti. Ünlü şarkıcı ayrıca; Murat Boz’un "Geri Dönüş Olsa" şarkısını ilk kendisinin söylediğini itiraf ederek; O şarkı yıllar önce bendeydi. Param yetmediği için alamamıştım. Murat Boz verdi parayı, aldı. Sağ olsun Erdem Kınay benim sesimden şarkıyı dinletip satmış. Murat'ın menajerini gördüm, 'Ne kadar güzel bir şarkı söylemişsin, biz onu aldık' dedi. O benim içimde yara oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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        #simge sağın
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