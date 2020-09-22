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49 yaşındaki karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun karikatürlerini paylaşan kişilere telif davası açıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada yer alan iddialar sonrası Yaşaroğlu, Twitter'da trend topic oldu.

Ardından Erdil Yaşaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile çıkan haberleri yalanladı.

'TELİF' AÇIKLAMASI

Yaşaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Arkadaşlar merhaba, biz karikatürcüler internette paylaşılan 'her karikatürümüze dava açıyoruz' diye yanlış bilgiler dolaşıyor. Sosyal medyadan sevdiğiniz karikatürlerimizi paylaşabilirsiniz. Bu bizi mutlu eder.

Biz sadece izin almadan, ticari amaçlarla karikatürlerimizi yayımlayan kişi ve kurumlara karşı telif haklarımızı savunuyoruz. Dergilerin yaşaması, yeni karikatürlerin çizilmesi ve yeni karikatüristlerin yetişmesi için haklarımızı korumaya çalışıyoruz.

— Erdil Yasaroglu (@erdilyasaroglu) September 22, 2020

Geçtiğimiz sene Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan karikatürist Erdil Yaşaroğlu, "İnternet sayesinde mizah çok gelişmeye ve değişmeye başladı. Bir sürü iletişim başladı. Dergiler kapanıyor, azalıyor, tirajlar düşüyor diyoruz ama mizah coşmaya başladı" diye konuşmuştu.

Yaşaroğlu, "Bizi en çok okuyanlar polisler ve güvenlik görevlileri. Çok gençler, ellerinde telefonları var, eğleniyorlar" demişti.