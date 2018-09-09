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Erdoğan'dan 737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Ertuğrul Gazi'nin mücadelesi, milletimizin bir, beraber, kardeş olduğunda neler başarabileceğinin en somut ve çarpıcı örneğidir" dedi

09.09.2018 - 11:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu topraklarda Ertuğrul Gazi’nin temelini attığı, milletimizin asırlardır üzerine titreyerek bugünlere getirdiği emaneti, Allah’ın izniyle, bizden sonraki nesillere daha ileriye taşımış bir şekilde teslim etmekte kararlıyız. Bir ayağımızı kendi topraklarımıza sıkı sıkıya basarken, diğeriyle bölgemizi ve dünyayı, siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işlemeyi sürdüreceğiz" dedi. 

Erdoğan, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te açtığı kapıdan akın akın Anadolu’ya giren, buradaki kardeşleriyle kucaklaşarak hep “KIZILELMA”sını arayan ecdadımız, Ertuğrul Gazi ile kendisine yeni bir istikamet belirlemiştir.

Bugün bir kez daha, Söğüt’te, Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi’yi anıyoruz.

Bir obadan bir devlet çıkartan, bu devleti de 3 kıta 7 iklime hakim kılan ecdadımızı rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyoruz.

Ertuğrul Gazi’nin mücadelesi, milletimizin bir olduğunda, beraber olduğunda, kardeş olduğunda neler başarabileceğinin en somut ve çarpıcı örneğidir.

Bunun için biz, aradan geçen 7 asrı aşkın zamana rağmen, ecdadımızla aynı idealler uğrunda mücadele etmeyi sürdürüyoruz.

Bunun için TEK MİLLET diyoruz, TEK BAYRAK diyoruz, TEK VATAN diyoruz, TEK DEVLET diyoruz.

Atalarımız, “EKŞİ KORUK SABIRLA TATLI ÜZÜM OLUR” der.

Biz de, sabırla hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz.

Ertuğrul Gazi’nin Osmanlı çınarını toprakla buluşturmasıyla Fatih’in İstanbul’u fethi arasında yaklaşık 1,5 asır vardır.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden henüz bir asır bile geçmedi.

Buna rağmen, kat ettiğimiz mesafeyi çok önemli, ama asıl menzilimizi düşündüğümüzde yetersiz görüyoruz.

Türkiye, içinde sıkıştırılmaya çalışıldığı kısır gündemlerden uzaklaştıkça, maziden atiye kurduğu köprüyü güçlendirdikçe büyümekte, gelişmekte, güçlenmektedir.

Yeni yönetim sistemimiz, inşallah bu konuda bir milat olacaktır.

Bizim ecdadımız yıkarak, yok ederek değil inşa ederek, yaşatarak medeniyetler kurmuştur.

Bugün Türkiye olarak biz de aynı yoldan gidiyoruz.

Gerek ülkemizin içinde, gerek bölgemizde, gerekse dünyada kendimizle birlikte tüm kardeşlerimizin güvenliği, huzuru, refahı, geleceği için gece gündüz çalışıyoruz.

Bu topraklarda Ertuğrul Gazi’nin temelini attığı, milletimizin asırlardır üzerine titreyerek bugünlere getirdiği emaneti, Allah’ın izniyle, bizden sonraki nesillere daha ileriye taşımış bir şekilde teslim etmekte kararlıyız.

Bir ayağımızı kendi topraklarımıza sıkı sıkıya basarken, diğeriyle bölgemizi ve dünyayı, siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işlemeyi sürdüreceğiz.

Bu duygularla bir kez daha Ertuğrul Gazi’yi ve onun şahsında milletimizin- devletimizin ebet-müddet daim kalmasında emeği geçen tüm ecdadı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerine katılan tüm kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

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