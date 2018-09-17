Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de ünlü bir restoranda görüntülenen Reza Zarrab hakkında konuştu. Erdoğan, "Kelepçeli diyorlar ama demek ki orada bu kelepçelerin dışında başka kelepçeler de var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin "Zarrab’ın Newyork'ta lokantada görüntülenmesi ve Amerikalı hukukçuların serbest kalmasının hukuken mümkün olmadığını söylemelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu için şunları söyledi:

"ZARRAB’DA BAŞKA KELEPÇELER VAR"

"Demek ki o hukukçular bu işi iyi bilmiyor, çünkü görüntülendiği yanındaki bayan onun avukatı zaten. Serbest kalması tabii ki mümkün değil, mümkün olur mu? Bir taraftan öyle diyorlar, şu diyorlar, kelepçeli diyorlar ama demek ki orada bu kelepçelerin dışında başka kelepçeler de var."

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