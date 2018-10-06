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Atıkların tehlike derecesi TÜBİTAK'ta belirlenecek
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Ergene Nehrini kirleten işletmenin faaliyeti durduruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Çayı'nın fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başlamasına sebebiyet veren tesisin tespit edildiğini belirterek, "İşletmenin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 15'inci maddesi gereği gerekli çevresel tedbirler alınıncaya kadar faaliyetini durduruyoruz." dedi.

06.10.2018 - 17:30 | Güncelleme: AA

Fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başlayan Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Çayı'ndaki durum tespit çalışmaları tamamlandı.

Çerkezköy Kaymakamlığının 3 Ekim akşamı Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yaptığı ihbar üzerine başlatılan inceleme sürecinde, arazide kanal boyu yapılan yaklaşık 3 kilometrelik takip sonucu, hattın Pay Plastik Geri Dönüşüm işletmesine kadar geldiği tespit edildi.

Tesiste, "atıksu deşarjı, hava emisyon, tanker temizleme, tehlikeli atık geri kazanım" konulu Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunmasına rağmen, belgeye uymadığı kanalın çıkış noktası ile işletme arasında kontrolsüz deşarjların da yapılabileceği bacaların bulunduğu ve çıkış sularının kanala verildiği belirlendi.

Bu kapsamda Tekirdağ Çevre İl Müdürlüğü teknik personeli gözetiminde numuneler toplanarak karşılaştırma testi yapılmak üzere Bakanlığın ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ölçme izleme Daire Başkanlığı Çevre Referans Laboratuvarına gönderildi ve 4 Ekim'de saha tespit işlemleri bitirildi.

Ardından 5 Ekim'de tesis içinde inceleme başlatıldı. İncelemede, deredeki renk değişimine sebebiyet verecek IBC tanklar içerisinde sıvı boya ve toz boya niteliğindeki atıkların tesise alındığı, ayrıca tesise ait atıksu arıtma tesisi çıkışından alınan numunede de anlık bakılarak değerlerin standartları aştığı tespit edildi. Numuneler, tehlike terecesinin tespiti için TÜBİTAK'a gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suların fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başlamasının öğrenilmesinden itibaren İl Müdürlüğünce kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 3 gün süren incelemeler sonucu sorumlu tesisin tespit edildiğini aktaran Kurum, "Vatandaşımızın sağlığına sıkıntı getirecek, zararlı olabilecek her türlü atıkla ilgili sorunda bakanlık olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz." dedi.

Kurum, bu kapsamda kirliliğe sebep olduğu tespit edilen işletmeye lisans kapsamı dışında atık alımı yapmasından dolayı 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerine göre cezai işlem uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Buna göre tesise çevre izin ve lisansına aykırı olarak alınan atıkların tehlikesiz olmasının tespiti halinde en az 233 bin 404 lira tehlikeli çıkması durumunda ise minimum 787 bin 819 lira idari para cezası uygulayacağız. Söz konusu işletmeye para cezası uygulanmasının yanı sıra 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 15'inci maddesi gereği gerekli çevresel tedbirler alınıncaya kadar da faaliyetini durduruyoruz. Ayrıca halkımızın çevre sağlığını tehdit eden bu duruma karşı Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunacağız."

 

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