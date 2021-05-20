Erkan Erzurumlu'dan akustik cover 0:00 / 0:00

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Akustik serisine sözü müziği kendisine ait olan "Üzülmeden (Akustik)" ile başlayan Erkan Erzurumlu, bu kez söz ve müziği Çelik'e ait olan "Elveda Diyemem" şarkısını duygu yüklü ve akustik bir şekilde yorumladı. Yaylılarda İstanbul Strings, akordiyonda Erman Türkeli, klavye ve düzenlemede ise Tolga Erzurumlu'nun imzası bulunuyor.

"Elveda Diyemem (Akustik)" şarkısın klibi Mert Özkan tarafından Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekildi. Klip çekimlerinde sanatçıya İstanbul Strings ekibiyle birlikte Tolga Erzurumlu ve Erman Türkeli de eşlik etti.

Erzurumlu'nun "Elveda Diyemem (Akustik)" şarkısı tüm dijital platformlarda, klibi ise sanatçının Vevo kanalında yerini aldı.