Erkan Özerman'dan Edis'e: Arkanı dönüp, gidemezsin!

"Arkanı dönüp, gidemezsin!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, Tuğçe Sarıkaya Dağıstan’ın organizasyonuyla yapıldı. Ece Gürsel ve Yavuz Seçkin’in sunumuyla gerçekleşen törende Berna Narmanli Arpacı’ya ait tablo açık arttırmaya çıkarıldı. 500 bin TL’ye satın alınan tablodan elde edilen gelir AHBAP Platformu’na bağışlandı.

"ARKANI DÖNÜP, GİDEMEZSİN!"

Ünlü şarkıcı Edis, katılmış olduğu törende Erkan Özerman'ın ödül almak için sahneye çıktığı esnada yerinden kalkarak, salondan ayrılmaya çalıştı. Bunu görerek sinirlenen ve sahnede mikrofonu eline alan Özerman, "Çocuğum Edis... Gel buraya. Büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir. Arkanı dönüp, gidemezsin ama şimdi gidebilirsin." sözleriyle, şarkıcıyı azarladı.

Erkan Özerman, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi oldu

"MORALİM BOZULDU"

Gazetecilerin, "Bu sözleri hakaret olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Moralim bozuldu." şeklinde yanıt veren Edis ise gecenin yapıldığı tekneyi terk etti.

"ŞARKICI OLMAK BAŞKA, STAR OLMAK BAŞKA!"

Ödül töreninin ardından konuyla ilgili konuşan Erkan Özerman, "Ben tanımıyorum, genç bir şarkıcı. Burada herkes ödül aldı. Bu arada genç bir delikanlı çıktı. Ben tanımadım çünkü televizyonda gördüğüm şaşaalı satış yok. Sanki ayıp olmasın diye bir yere giderken uğramış şekilde bir kıyafetle geldi. Büyük starların yanında adı geçiyor. Televizyonda seyrettim, şarkı söyleyişi ve dans edişi gerçekten istikbal vaad eden birisi ama burada gördüğümle o insanın hiçbir benzerliği yok. Şarkıcı olmak başka, star olmak başka... Star sahneye çıktığı zaman hareketi ve giyimiyle halkı eline alan insandır. Bundan da pek bir şey beklememek lazım. Bir de Edis için 'Türkiye'nin en önemli pop şarkıcısı' diyorlar. Hayır efendim... Sen beni tanımamış olabilirsin, hiç suçu yok çünkü yaşı belli. Bu buna öğretilmemiş. Bilseydi, yapmazdı. Sen kim olursan ol, sahnede bir büyüğün varsa arkanı dönüp, gidemezsin. Ha gitmek istersen de rezil olursun, saygısız olursun." dedi.

Edis, gecede 'Yılın En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı' ödülünü aldı

"HASTALIĞINDAN DOLAYI DÜŞÜNEMEDİ"

Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği, 'Yılın En Duyarlı İyilik Hareketi' seçildi. Gecede Erkan Özerman ile Edis arasındaki gerginlik hakkında konuşan Levent, konuyla ilgili şunları söyledi:

Talihsiz bir durum oldu. Edis buraya gelirken, 'Ağabey bir uyuşma hissediyorum çünkü aşı oldum. Bugün rahatsızlık hissediyorum.' dedi. 'Olsun. Gelirsin, biraz oturur, gidersin.' dedim. O esnada sahnede konuşma varken farkına varmadı çocuk. Ben Edis'i iyi tanıdığım için öyle bir tatsızlık oldu. Hepimizin hataları vardır. Edis iyi niyetli bir çocuk. Hastalığından dolayı düşünemedi diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.