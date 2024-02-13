VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI



Erkan Özerman, öldükten sonra yakılmak istediğini açıklamıştı. Özerman, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın, istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar" açıklamasını yapmıştı.