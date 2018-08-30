Kasım ayında vizyona girmesi planlanan dram ve aksiyon türündeki "Kapan" filminin oyuncuları çekimlerin gerçekleştirildiği Ciner Stüdyoları'nda basın mensuplarının karşısına geçti. Erkan Petekkaya ve Öykü Çelik'in başrolünde yer aldığı filmde Ruhi Sarı, Kemal Uçar, Gizem Denizci ve Ali Güreri gibi oyuncularda yer alıyor.

Habertürk'ten Arif Hür'ün haberine göre; filmde Öykü Karayel ve Ali Güreri'nin babası rolünde izleyeceğimiz Erkan Petekkaya filme dair, "Filmde oğluma kötülük yapılıyor, bende oğluma kötülük yapanları cezalandırıyorum. Senaryoyu okuduğumda şaşırdım, seyirci de şaşıracak" dedi.

'Hem gerilim hem romantizm var'

Filmde tatlı bir kızı canlandırdığını belirten Öykü Çelik, "Film aslında biraz gerilim türünde, oyun içinde oyun var. Benim olduğum bölümler ise biraz romantik" dedi.

Film neyi konu alıyor?

"Film, zengin bir adam ve ailesinin yaşadıklarını konu ediyor. Antalya'nın sayılı zenginlerinden olan Süleyman (Erkan Petekkaya) çocuklarına oldukça düşkün bir adamdır. Amerika'da eğitim alan kızı ile Aslı ve ülkesinde öğrenim gören oğlu Tarık ile mutlu bir dünyası vardır. Zengin olduğu halde çocuklarını şımartmayan Süleyman onları en iyi şekilde yetiştirmeye çalışır. Ailenin mutlu yaşantısı Tarık’ın İstanbul’da öğrenciliği sırasında yaşadığı olay sonrasında altüst olur. Yaşanan olay Tarık'ta büyük bir psikolojik travma yaratır. Oğlunun içinde bulunduğu durumdan dolayı kahrolan Süleyman onun nasıl bu hale geldiğini araştırmaya başlar"

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