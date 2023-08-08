Erkin Koray hayatını kaybetti Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, Kanada'da akciğer rahatsızlığı için tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koray, yaşamını uzun süredir kızı Damla Koray ile birlikte Kanada'da sürdürüyordu. Siyasiler, yaptıkları açıklamalarla üzüntülerini dile getirdi

Yaşamını Kanada'da sürdüren Erkin Koray, dün kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Koray, bir süredir akciğer rahatsızlığı tedavisi görüyordu.

Erkin Koray; 'Anma Arkadaş', 'Seni Her Gördüğümde', 'Fesuphanallah', Çöpçüler gibi birçok efsaneleşmiş şarkılara imza atmıştı.

Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, babasının vefat haberini şöyle duyurdu; "Türk Rock müziğinin babası Erkin Koray, 82 yaşında Toronto'da vefat etti. Şu anda bir tören düzenlemeyeceğiz ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak. Bu hayatımın en zor günü olduğu için nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."

Damla koray, babasını kaybetmenin acısını şu sözlerle dile getirdi;

Babam…

‘Baba’’mız…

Canımın taa içi…

Ben kızın, ve seni Baba deyip bağrına basan ‘canlar’, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun. Doğru’su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock’ın mucidi, sevgili babam… Benim için yaptıklarına minnetarım.Ne desem hakkını vermiş olmam.

Eminim ‘senin çocuklar’ da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün Cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et.

Siyasiler, yaptıkları açıklamalarla üzüntülerini dile getirdi;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türk müziğinin duayenlerinden Erkin Koray'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş: Unutulmaz eserleriyle gönüllere taht kuran, rock müziğin duayen isimlerinden Erkin Koray'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Anadolu Rock müziğinin usta ismi, 'Cemalim', 'Fesuphanallah', 'Çöpçüler' gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray’ı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı. Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi parçalarıyla o gök kubbemizde baki kalacak bir sestir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: İnandım ki sevince vardır dünya.” Anadolu’nun özgün sesi Erkin Koray, gök kubbemizde hoş bir sada bırakarak aramızdan ayrıldı. Bu topraklara olan sevgisi ve inancı unutulmayacak.Usta sanatçıya Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Ülkemiz sanat dünyasının kıymetli isimlerinden duayen sanatçı sevgili Erkin Koray’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Sanat dünyamızın efsane ismi, şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan büyük usta Erkin Koray'a Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Unutulmaz eserleri ve müziğiyle gönüllerde yer edinen Erkin Koray'ı kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesi, sanat camiası ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu: "Öyle bir geçer zaman ki…” Anadolu Rock müziğinin efsane ismi, kıymetli sanatçımız Erkin Koray’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum: “Öyle bir geçer zaman ki…” En sevdiğim şarkılarındandı. Bir efsaneyi daha kaybettik. Usta sanatçı Erkin Koray’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sanat camiamızın başı sağ olsun.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkçe rock müziğin önemli isimlerinden Erkin Koray'ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Değerli sanatçı Erkin Koray’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Hafızamızda yer eden efsane şarkılarıyla asla unutulmayacak olan, Anadolu Rock müziğin değerli ismi Erkin Koray’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Kalbimize işleyen efsane şarkılarıyla hem milletimizin takdir ve sevgisini kazanan hem de kültürümüze unutulmaz bir değer mirası bırakan usta sanatçımız Erkin Koray'a Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Rock müzik tarzında yaptığı sayısız besteleri ve Anadolu Rock tarzında yaptığı türkü düzenlemeleriyle ülkemizin müziğine damga vurmuş sanatçımız Erkin Koray’ın vefat haberini üzülerek aldım. Allahtan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle gönlümüzde taht kuranlardandır. 'Şaşkın', 'Estarabim', 'Çöpçüler', 'Fesuphanallah' gibi parçalarıyla yüreğimizde müstesna yerini koruyacaktır.

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24 Haziran 1941’de Kadıköy’de dünyaya gelen Erkin Koray, Anadolu'nun kültürel mirasını da korumaya katkıda bulunarak birçok türküyü yeniden düzenledi.

Erkin Koray; özgün çalışmalarıyla , Doğu ve Batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok meslektaşına ilham verdi.

‘Cemalim’, ‘Köprüden Geçti Gelin’ ile Türk halk müziği, ‘Nihansın Dideden’, ‘Kıskanırım’ ile ise Türk sanat müziği eserlerini Anadolu Rock tarzına da kazandırdı.

Bağlamanın sesini müzik yapılan mekânlarda daha çok duyurmak ve Rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirdi.

'Anadolu Rock', 'Hard Rock', 'Progresif Rock ve 'Psychedelic Rock' tarzında şarkılar seslendiren Erkin Koray, 57 yıllık kariyeri boyunca birçok çalışmaya imza attı.

• Albüm Sayısı… 11

• 45’lik Sayısı… 28

• Toplama Albüm Sayısı… 21

• 1961 yapımı özel yapım gitarını banka kasasında sakladı. Bunun nedeni, sert çalma üslubu nedeniyle gitarı yıpratmaktan çekinmesi.

• Kızı Damla Koray'ı eğitim sistemini beğenmeyip okuldan aldı. Kızına eğitimi evde kendi olanaklarıyla verdi.

• Erkin Koray; küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendikten sonra gitar çalmaya başladı.• Erkin Koray; küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendikten sonra gitar çalmaya başladı.

• İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 1950'li yılların ikinci yarısında, arkadaşlarıyla kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve ritimcileriyle dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı.

• Lise eğitiminin ardından 1960'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör yarı profesyonel olarak sürdüren Erkin Koray, 1963 - 1965 arasında Ankara'da Hava Kuvvetleri Caz Orkestrası'nda solist ve gitarist olarak yaptı.

• Terhisi sonrasında Almanya'nın Hamburg şehrine giden Erkin Koray burada ‘The Hiccups’ adlı bir Alman grubuyla çalıştı. Türkiye'ye döndüğünde ‘The Hiccups'ta beraber çalıştığı bas gitarist Bernhard Weber, gitarist İlder Tokcan ve Fikret Zolan ile yeni bir grup kurdu.

• Bu dönemde saçlarını uzatmaya başlayan Erkin Koray, Türkiye'de beat müziğin temsilcisi haline geldi.1966'da İngilizce şarkılardan oluşan bir extended play çıkardı. Ancak plak sadece 300 civarı sattı. Koray, bir yıl sonra ise kariyerinde sıçrama yaşadı.

• 1967’de basılan, bir yüzünde ‘Kızları da Alın Askere’, diğer yüzünde ‘Aşk Oyunu’ adlı şarkılar bulunan 45'liği ise önemli başarı kazandı. Özellikle ‘Kızları da Alın Askere’, Erkin Koray'ın geniş kitleler tarafından tanınmasında önemli rol oynadı.

• Erkin Koray, 1969’da kurduğu Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de ‘Underground’ müzik akımının öncüsü oldu. Grubuyla ‘Underground’ ve ‘Psychedelic Rock’ türü şarkıları Türkiye'ye tanıtan Koray, 1971'de Avrupa'ya gitme kararı aldı.

• Arda Uskan ile Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray, orada John Lennon ile konuşup bir görüşme ayarladı. Koray, Lennon'a yeni şarkısı ‘Mesafeler’i dinletti. John Lennon, kendisine Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi kabul etmeyerek Türkiye’ye dönerek ‘Super Group’ adını verdiği yeni bir grup kurdu.

• Erkin Koray, bir yıl sonra ise Bunalımlar grubundan gitarist Aydın Cakus ve baterist Nur Yenal'ın yanına genç bas gitarist Özkan Uğur'u alarak Ter grubunu kurdu.

• 1985 - 1990 yılları arasında en çok bilinen çalışması olan ‘Çöpçüler’ ile büyük bir çıkış yapan Erkin Koray, bu şarkının yer aldığı ‘Ceylan’ adlı albümünün kayıtları davul dışında tüm enstrümanları kendi çalarak kaydetti.

• Erkin Koray, kariyerinin büyük bölümünü belirsiz olan telif hakları nedeniyle ekonomik zorluk içinde geçirdi.

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