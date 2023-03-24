HABERTURK.COM

Real Madrid, 2024 yazında serbest kalma maddesinin devreye girmesiyle birlikte Erling Haaland'a teklifte bulmayı düşünüyor. İspanya basınında çıkan habere göre Norveçli yıldızın serbest kalma bedeli 220 ila 240 milyon Euro arasında. Haberlere göre Real Madrid bu parayı çoktan gözden çıkardı.

BENZEMA, TRANSFERE ENGEL OLDU Eflatun-beyazlılar Haaland'ı Borussia Dordmund'ta iken istiyordu fakat Benzema'nın o dönem gösterdiği sonu Ballon d'Or'a kadar giden müthiş performansı transfere gölge düşürdü. Şimdi ise Real Madrid yönetimi, Benzema'ya 2024'e kadar sözleşme teklif edip 2024 yazında Benzema boşluğunu Haaland'la doldurmayı düşünüyor.

HAALAND, MBAPPE, VINICIUS... Real Madrid, Los Galacticos'u yeniden kurmak istiyor. 2024 yılında sözleşmesi bitmeye yakın olan Mbappe'yi de yeniden kadrosuna katma girişimlerinde bulunucak. Böylece ileri üçlüsünü Haaland, Mbappe, Vinicius oluşturacak. O tarihten itibaren Benzema, Hazard, Modric ve belki de Kroos'un maaş yükünden kurtulacağı için bu parayı Haaland ve Mbappe'de kullanmak istiyorlar.

''ZAVALLI ÇOCUK ŞİMDİDEN PİŞMAN OLMUŞTUR''

Mbappe konusu Madrid yönetimi için hassas bir konu. Taraftarlarla yaptığı bir toplantıda Real Madrid başkanı Florentino Perez'e, Mbappe'nin kararı hakkında soru soruldu ve yanıtı internette dalgalar yarattı. Florentino "Zavallı çocuk Mbappe şimdiden pişman olmuştur" dedi. Fakat yine de Madrid yönetimi, bu transferden vazgeçmiş değil.

ERLİNG HAALAND KİMDİR? Manchester City FC takımında Forvet mevkiinde forma giyen Erling Haaland, 21 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 194 cm boyunda ve 88 kilo olan Erling Haaland, Sol ayağını kullanmaktadır. Erling Haaland kariyerine Norveç'in Byrne takımında başlamıştır.

2017'de Molde'ye transfer olduktan sonra 39 maçta attığı 14 golle Red Bull Salzburg kulübünün dikkatini çekmiş ve 2019'da Avusturya'nın yolunu tutmuştur. Salzburg'ta 16 maçta 17 gol atarak muazzam bir performans sergileyen Haaland daha sonra Borussia Dortmund'a gelmiştir. Şuan da Manchester City forması giyen Haaland bu sezon, 43 maçta 48 gol atıp 6 asist yapmıştır.

KYLIAN MBAPPE KİMDİR? Dünya Kupası sahibi ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin tam adı Kylian Sanmi Mbappe Lottin'dir, 20 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Profesyonel futbol kariyerine 2015'te başlayan yıldız futbolcu aynı zamanda Fransa Milli Takımının da vazgeçilmez oyuncusudur. 1,78 boyundaki yıldız, forvet, sağ ve sol kanatta oynayabilmektedir.

Bir senenin sonunda Monaco takımına katılan oyuncu 2018'e kadar gösterdiği performansla 120 milyon Euro bonservis bedeliyle Paris Saint Germain kulübüne transfer olmuştur. Halen PSG'nin sözleşmeli futbolcusu olan Mbappe bu sezon 38 maçta 33 gol atıp 7 asist yapmıştır.