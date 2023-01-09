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Haberler Gündem İstanbul Erol Taş'ın kahvehanesi harabeye döndü, mahalleli korkuyor
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Yeşilçam'ın unutmaz oyuncularından Erol Taş'ın kahvehanesi harabeye döndü

Türk Sineması'nda genellikle karşımıza "kötü adam" rolleriyle çıkan Erol Taş'ın İstanbul Fatih ilçesi Cankurtaran'daki kahvehanesi harabeye döndü. Erol Taş'ın sinemanın yanı sıra 50 yıl boyunca işlettiği ve sonrasında iki kez el değiştiren kahvehane şimdiki metruk haliyle çevre sakinlerini de korkutuyor. Uzun yıllar semtin simgesi olan ve son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği öğrenilen mekânın otel yapılacağı yönünde iddialar da bulunuyor

Erol Taş'ın kahvehanesi harabeye döndü, mahalleli korkuyor
İHA

Türk Sineması'nda 600'e yakın filmde oynayan ve genellikle "Kötü Adam" rolleriyle bilinen Erol Taş'ın işlettiği İstanbul'un Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi'ndeki 50 yıl işlettiği kahvehanesi bakımsızlıktan harabeye döndü.

8 Kasım 1998'de hayata gözlerini yuman Erol Taş'ın akrabaları tarafından 2010 yılına kadar kahvehane olarak işletilmeye devam eden mekân, iki defa el değiştirmiş. İHA'nın haberine göre, sonraki süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkü olan kahvehane, son 6 yıldır evsiz ve kimsesizlerin yuvası haline geldi.

"BURASI BİR NOSTALJİYDİ, DEĞERLENDİRİLEMEDİ"

Erol Taş'ın yeğeni ve Cankurtaran Mahallesi Muhtarı Nevin Taş, "Ben doğma, büyüme Cankurtaranlıyım, Cankurtaran Mahallesi Muhtarıyım. Benim çocukluğum burada geçti. Burası iki defa el değiştirdi. Burası değerlendirilemedi. Sonra vakıfa geçti. Bildiğim kadarıyla burası otele dönüştürülecek. Burayı adres olarak biliyorlardı, Erol Taş Kahvesi olarak. Herkes burayı kolaylıkla bulabiliyordu. Burası bir nostaljiydi. Burası değerlendirilseydi bambaşka olurdu" dedi.

"GİREN ÇIKAN BELLİ DEĞİL, YAKACAKLAR DİYE KORKUYORUZ"

Mahalle esnafından olan Miktat Küçük, “Burası bizim medarı iftiharımızdı. Cankurtaran ve Sultanahmet Bölgesinde biri adres aradığı zaman buradan bilebiliyorlardı. Şu andaki görünür hali içler acısı. Semt sakinleri olarak endişemiz vardı. Buraya kimin girip, çıkmadığı belli değildi. En sonunda yakacaklar diye korkuyoruz. Havalar soğuk, bunu konuda endişe etmekteyiz” şeklinde konuştu.

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