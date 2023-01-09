Erol Taş'ın kahvehanesi harabeye döndü, mahalleli korkuyor

İHA

Türk Sineması'nda 600'e yakın filmde oynayan ve genellikle "Kötü Adam" rolleriyle bilinen Erol Taş'ın işlettiği İstanbul'un Fatih ilçesi Cankurtaran Mahallesi'ndeki 50 yıl işlettiği kahvehanesi bakımsızlıktan harabeye döndü. 8 Kasım 1998'de hayata gözlerini yuman Erol Taş'ın akrabaları tarafından 2010 yılına kadar kahvehane olarak işletilmeye devam eden mekân, iki defa el değiştirmiş. İHA'nın haberine göre, sonraki süreçte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkü olan kahvehane, son 6 yıldır evsiz ve kimsesizlerin yuvası haline geldi.

"BURASI BİR NOSTALJİYDİ, DEĞERLENDİRİLEMEDİ" Erol Taş'ın yeğeni ve Cankurtaran Mahallesi Muhtarı Nevin Taş, "Ben doğma, büyüme Cankurtaranlıyım, Cankurtaran Mahallesi Muhtarıyım. Benim çocukluğum burada geçti. Burası iki defa el değiştirdi. Burası değerlendirilemedi. Sonra vakıfa geçti. Bildiğim kadarıyla burası otele dönüştürülecek. Burayı adres olarak biliyorlardı, Erol Taş Kahvesi olarak. Herkes burayı kolaylıkla bulabiliyordu. Burası bir nostaljiydi. Burası değerlendirilseydi bambaşka olurdu" dedi.