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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ertan Mavibaş hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada! | Son dakika haberleri

        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!

        İzmir'de, 7 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan 27 yaşındaki Ertan Mavibaş, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Dehşet anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:38 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:38
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        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
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        İzmir'de olay, 11 Mayıs'ta, saat 00.15 sıralarında, Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi 162'nci Sokak'taki 24-A numaralı binada meydana geldi.

        PATLAMAYLA YANGIN ÇIKTI

        DHA'daki habere göre 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından kaynaklandığı değerlendirilen patlamayla yangın çıktı.

        MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

        Ertan Mavibaş, 27 yaşında hayata veda etti.
        Ertan Mavibaş, 27 yaşında hayata veda etti.

        Çevredekiler paniğe kapılırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale edip söndürürken, bir yandan da binada mahsur kalanlar tahliye edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Patlamanın yaşandığı dairedeki Ertan Mavibaş (27) ile sokaktan geçen Evin Kaya, Ramazan Kurt ve Ahmet Avşar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Patlamada dairede hasar oluştu, çevredeki kafe ve iş yerlerinin camları kırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamanın ardından tavandan düşen beton parçalarından başını korumaya çalışan kişinin panikle kaçtığı görüldü. Yaralılardan 3’ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        10 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

        Yoğun bakımda tedavisi süren Ertan Mavibaş, 10 gün süren hayat mücadelesini bugün kaybetti.

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        #İzmir
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