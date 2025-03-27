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        Haberler Gündem İnanç Ertuğrul Gazi Türbesi'nde 400 yıllık gelenek

        Ertuğrul Gazi Türbesi'nde 400 yıllık gelenek: Çınar Altı Helva Sohbeti

        Bilecik'te 400 yıllık Osmanlı geleneği olan "Çınar Altı Helva Sohbeti" programı düzenlenirken çocuklar doyasıya eğlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Osmanlı'dan günümüze gelen Ramazan geleneği olan Çınar Altı Helva Sohbeti'ni Söğüt'te, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde çocuklarımızla birbirinden güzel etkinliklerle gerçekleştirdik" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:10
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        Ertuğrul Gazi Türbesi'nde 400 yıllık gelenek
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bulunduğu yerleşke içinde 400 yıllık Osmanlı geleneği olan "Çınar Altı Helva Sohbeti" programı düzenlendi.

        Program öncesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bulunduğu yerleşkede binlerce kişi oruçlarını açarken, teravih namazı çıkışı cemaate helva, Osmanlı şerbeti, lokum ikram edildi. Ardından çocuklara Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu sergilendi. Ailelerle de Ramazan sohbeti yapıldı. Çocuklara gösteri sonrası pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edildi.

        Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Osmanlı devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te ramazan ayının dolu dolu geçtiğini anlatarak, şunları söyledi:

        "Bugün Söğüt'te Osmanlı Devletin kurucusu, Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi hazretlerinin huzurundayız. Söğüt Belediye Başkanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı, Bilecik İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ile bugün gezici kütüphanemizin ile birlikte çocuklarımızla birlikte ramazanı doyasıya yaşadık. Osmanlı'dan günümüze gelen Ramazan geleneği olan Çınar Altı Helva Sohbeti'ni Söğüt'te, Ertuğrul Gazi Türbesinin önünde çocuklarımızla birbirinden güzel etkinliklerle gerçekleştirdik. Gerek Osmanlı Şerbeti, gerek yüz boyama etkinlikleri, palyaço etkinlikleri, şerbet ikramları gibi birçok unsurunu barından bir Ramazan geleneğimizi bugün Söğüt'te yaşattık."

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