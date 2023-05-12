İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, alzaymır hastası, zihinsel engelli vatandaşlar ile küçük yaşta çocukların çeşitli sebeplerle evlerinden ayrılarak kaybolmaları durumunda, kayıp şahısların yerinin tespit edilerek en kısa sürede bulunmaları için "akıllı saat" uygulaması başlatıldı.