Erzincan’da 2.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Erzincan merkezde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Türkiye saati ile 19.56'da meydana gelen depremin büyüklüğü 2.8 ML olarak bildirildi. AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 6.93 km olduğunu duyurdu.

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Deprem yüzeye yakın olması dolayısıyla Erzincan’da şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar dışarı çıkarak bir süre bekledi. Bazı vatandaşlar da akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Depreme ilişkin Erzincan Valiliğinden de açıklama yapılarak, “23.11.2023 tarihinde saat 19.56 sıralarında merkez üssü Erzincan merkeze bağlı Buğdaylı Köyü olan 2.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.

Meydana gelen depremin ardından yapılan ilk belirlemelerde ve saha taramalarında, an itibariyle can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.