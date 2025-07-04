Erzurum'da 439 kişi kayıp olarak aranıyor

Erzurum'da aylık asayiş toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Erzurum Emniyet Müdürlüğü salonunda yapıldı. Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı'nın katıldığı toplantıda Vali Çiftçi, 2025'in ilk 6 ayında, kişilere, mal varlığına, devlete, millete karşı işlenen suçlar, narkotik mücadele, düzensiz göç ve trafikle ilgili verileri paylaştı.

Kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yıla göre yüzde 12.1 oranında bir azalma olduğu bilgisini veren Çiftçi, mal varlığına karşı işlenen suçlarda da azalma olduğunu söyledi.

Devlete ve millete karşı işlenen suçlarda da yüzde 31.8 oranında bir düşüş yaşandığını ifade eden Çiftçi, narkotik suçlarla mücadeleye de ağırlık verdiklerini kaydetti. Düzensiz göç konusunda da operasyonların arttığını belirten Vali Çiftçi, bu alanda da başarılı mücadele yapıldığını söyledi.

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KENTTE YAŞANAN KAYIP VAKALARI

Vali Çiftçi, toplantıda kentte yaşanan kayıp vakalarıyla ilgili de bilgi verdi. Erzurum'da 2020 ve 2025 yılları arasında yaşanan kayıp vakalarında 13 kişinin ölü, 5 bin 365 kişinin sağ olarak bulunduğunu belirtti.