Çocuklar oyun oynarken el bombası buldu
Erzurum'da çocuklar oyun oynarken, mahalle arasındaki boş arazide pimi çekilmemiş el bombası buldu
Giriş: 15.07.2025 - 18:17 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:17
Şükrüpaşa Mahallesi Tomris Hatun Sokak'ta oynayan çocuklar, buradaki boş arazide otların arasında pimi çekilmemiş el bombası gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, sokağa giriş çıkışları kapatarak, güvenlik önlemi aldı.
El bombası, olay yerindeki incelemenin ardından polislerce emniyete götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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