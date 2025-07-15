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        Haberler Gündem Erzurum'da çocuklar oyun oynarken el bombası buldu - Güncel haberler

        Çocuklar oyun oynarken el bombası buldu

        Erzurum'da çocuklar oyun oynarken, mahalle arasındaki boş arazide pimi çekilmemiş el bombası buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:17 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:17
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        Çocuklar oyun oynarken buldu
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        Şükrüpaşa Mahallesi Tomris Hatun Sokak'ta oynayan çocuklar, buradaki boş arazide otların arasında pimi çekilmemiş el bombası gördü.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, sokağa giriş çıkışları kapatarak, güvenlik önlemi aldı.

        El bombası, olay yerindeki incelemenin ardından polislerce emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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