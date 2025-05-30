İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve bomba arama köpeği "Yazı"nın da desteğiyle kaçakçılara yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda, ekiplerce yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca ile şarjörler ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.