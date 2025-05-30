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        Haberler Gündem Erzurum'da jandarma ekiplerince ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi - Güncel haberler

        Erzurum'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi

        Erzurum'da bomba arama köpeği "Yazı"nın desteğiyle düzenlenen operasyonda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 19:47 Güncelleme: 30.05.2025 - 19:47
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        Erzurum'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve bomba arama köpeği "Yazı"nın da desteğiyle kaçakçılara yönelik operasyon yaptı.

        Operasyonda, ekiplerce yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca ile şarjörler ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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