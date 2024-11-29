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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

        Erzurum Oltu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 00:30 Güncelleme: 29.11.2024 - 00:33
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        Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Hamza D. idaresindeki otomobil, Erzurum-Ardahan karayolu Dutlu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Mert Tunahan Y, Ekin Y. ve Arda Şükrü A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, yaralılar ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Erzurum
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