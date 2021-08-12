Erzurum'da sel kazaya neden oldu: 1 ölü 0:00 / 0:00

DHA

Akşam saatlerinde Oltu ilçesi ile köylerinde etkili olan yağış nedeniyle su taşkınları meydana geldi. Ekili alanlara zarar veren sel sularının yola taşıdığı çamur ise kazaya neden oldu.

Oltu'dan Narman ilçesine giden Nusret Kolpar yönetimindeki tosun yüklü 21 SY 721 plakalı kamyon, sel sularının getirdiği çamur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şerit ihlali yapan Burhan Toksoy yönetimindeki 34 BD 9457 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü toksoy, ağır yaralandı. DHA'nın haberine göre; ambulansla Oltu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Toksoy doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İKİNCİ ÇOCUĞUNUN DOĞUMUNU BEKLİYORDU

Oltu ilçesindeki tuğla fabrikasının muhasebe bölümünde çalışan Toksoy´un eşinin yarın ikinci doğumunu yapmak üzere hastaneye yatacağı öğrenildi.

Öte yandan Oltu´ya bağlı Sarısaz köyünde sağanak yağmur sonrası tarım arazilerinde ekili bulunan ürünler, sel sularından zarar gördü.