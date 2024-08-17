Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı | Son dakika haberleri

        Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: 9 günlük kültür ve sanat şöleni

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı. Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan, "Toplumumuzun tüm kesimleriyle 9 gün boyunca her türlü kültür etkinliklerini yaşayıp şölene dönüştüreceğiz. Böylelikle Erzurum'un ülkemizde ve dünyadaki bilinirliliğini daha üst düzeylere çıkacak ve kentimizin turizmdeki bilinirliliği ve cazibe merkezi olmasına da katkı sağlamış olunacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 15:57 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin sekizinci durağı Erzurum oldu.

        2

        Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Fatma Öncü, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

        3

        Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan, gazetecilere, Erzurum'un tarih ve kültür şehri, ülkenin de önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

        4

        Her geçen yıl büyüyen ve dünya markası haline gel Kültür Yolu Festivali'nin Erzurum basamağının "hayırlı" olmasını dileyen Alpaslan, "Bugün başlayıp 9 gün boyunca kentte kültür sanat şöleni yaşayacağız. Erzurum'un kültürü, tarihi, geleneksel el sanatlarından tüm kültür sanat alanlarına kadar tüm etkinlikler burada. Toplumumuzun tüm kesimleriyle 9 gün boyunca her türlü kültür etkinliklerini yaşayıp şölene dönüştüreceğiz. Böylelikle Erzurum'un ülkemizde ve dünyadaki bilinirliliğini daha üst düzeylere çıkacak ve kentimizin turizmdeki bilinirliliği ve cazibe merkezi olmasına da katkı sağlamış olunacak" dedi.

        5

        Kentte 50 noktada 500'e yakın mekanda yaklaşık 1000 etkinlik gerçekleştireceklerini anlatan Alpaslan, şöyle devam etti: "Sanatçılarımız etkinliklerde sahne alacak, Erzurumlu ve dışarıdan gelen vatandaşlarımız sanata doymuş olacak. Festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Her yıl artarak gerçekleştirilen bu kültür sanat etkinliklerimiz sadece ülkemizde değil tüm dünyada marka olmuş durumdadır. Kültür Yolu Festivallerimiz Dünya Festivaller Birliği'nin üyesi oldu. Belki zamanla dünyanın bilinen en büyük ve önemli festivallerinden birisi haline gelecek, Erzurum'da bunun en önemli ayaklarından birini oluşturacak, herkesi kültür sanat etkinliklerine bekliyoruz."

        6

        Vali Mustafa Çiftçi de festivalin eğlenceli geçmesi dileğinde bulunarak, "Düzenlendiği şehirler arasında en büyük rağbetin, en çok yerli ve yabancı ziyaretçinin kentimizde olduğunu biliyorum. Bu sene de etkinliklerin dolu geçeceğine ve bir sürü yerli ve yabancı turisti kentimizde ağırlayacağımızı temenni ediyorum" diye konuştu.

        7

        Protokol daha sonra müze içerisindeki Hanzala ve Naci El Ali sergisi ile Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki "Erzurum'un Geleneksel Dokuması Ehram" sergisini gezdi.

        8
        9
        10
        11
        12
        13
        #yerel haberler
        #erzurum kültür yolu festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!
        Dünya üzerinde kullanılan 9 farklı takvim!
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Mücbir sebep hali devam eden mükellefe ilave süre
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi