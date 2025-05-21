Erzurum'un tescilli lezzetleri tanıtıldı

Erzurum'un tescilli yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı. Palandöken Dağı'ndaki Büyükşehir Belediyesine ait bir tesiste "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen programda, yöresel lezzetlerden cağ kebabı, kadayıf dolması, ayran aşı, su böreği, lor dolması ve kahvaltılık ürünler tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, sofralardaki her bir ürünün, yörenin emeğini, alın terini, kültürünü yansıtan birer değer taşıdığını söyledi.

Bu kültürel mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve dünya ile paylaşmak adına çok önemli bir sürece imza attıklarını ifade eden Sekmen, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na 'Gastronomi Şehri' olarak dahil olduk. Bu başarı, sadece Erzurum'un değil, bu şehre gönül vermiş, kültürüne sahip çıkmış her bir hemşerimizin başarısıdır. Şimdi daha çok çalışıp Erzurum mutfağını uluslararası alanda çok güçlü şekilde temsil etmeliyiz" dedi.

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Sekmen, Erzurum'un kadayıf dolmasından cağ kebabına, ayran aşından, kesme çorbasına kadar her biri tescillenmiş ürünlerle Anadolu mutfağı içinde çok özel konumda olduğunu anlattı.