Esat Kabaklı'nın yeni albümü

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Yapımı Nüvaz Müzik tarafından gerçekleştirilen albümün prodüktörlüğünü Gültekin Alihocagil, müzik yönetmenliğini ise Fatih Ihlamur üstlendi.

Kabaklı, yeni albümünde, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Akıncılar", Yahya Akengin'in "Türk Dünyası Marşı", Şehriyar'ın "Fani Dünya", Huşeng Caferi'nin "Çal Dede Korkut" eserlerinin yanı sıra sözleri kendine ait olan "Yine Bahar Geldi" isimli esere yer verdi.

"Akıncılar", "Türk Dünyası Marşı" ve "Çal Dede Korkut" eserlerinde kadim Türk kültürünün ana izlerini ve sembollerini dinleyicilere sunan Esat Kabaklı, "Fani Dünya" ve "Yine Bahar Geldi" eserlerindeyse en anlaşılır özetiyle insanoğlunun kısa hayat hikayesine odaklanıyor.

Albümde yer alan ve Orta Asya'daki Türk devletlerinin bağımsızlığının 30. yılı vesilesiyle hazırlanan "Türk Dünyası Marşı" klibi dijital mecralarda yayınlandı.