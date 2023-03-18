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DHA

Esenyurt'da, bir sitede 15 günlük 3 yavru kedinin parçalanarak öldürüldüğü iddia edildi. Hayvanseverler duruma tepki gösterirken, site yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay, 9 Mart günü, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan site içindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, temizlik görevlisi otoparkta gördüğü hamile kediyi binaya getirip besledi. Doğum yapan kedinin 3 yavrusu 15 günlükken kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalanarak öldürüldü.

Öldürülmüş haldeki kedi yavrularını görenlerin bildirmesiyle site yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çevrede oturan hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

"3 YAVRU KEDİMİZİ KATLETTİLER" Hayvanseverlerden Seda Akın, "Bize gelen bir ihbar üzerine olay yerine gittiğimizde henüz 15 günlük yavru kedilerimizi parçalanmış halde bulduk. Ekip arkadaşlarımızla birlikte olaya müdahale ettik savcılığa suç duyurusunda bulunduk ama bir şey çıkmıyor maalesef. Ben suçluların bulunup en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi. Hayvansever Esra Çifter ise "Sitede 3 yavru kedimizi katlettiler. Canice kestiler ve biz kanun istiyoruz" diye konuştu. Mine Akarsu da, "Ben, bir an önce bu vahşetin suçlularının bulunarak, cezalandırılmalarını istiyorum. Yalnız bunun para cezası olarak değil hapis cezası olması gerekiyor. Hiçbir can parayla satın alınamaz" ifadelerini kullandı.

SİTE MÜDÜRÜ: BU BİR KATLİAM Site Müdürü Oğuz Sürkiş ise "Sitemizde yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Gerekli suç duyurusunu yaptık. Bu olayın peşindeyiz, kesinlikle bırakmayacağız. Bu tamamen bir katliam. Temizlik görevlimiz otoparkta bulduğu bir kediyi hamile olduğunu görünce alıp katlara bırakıyor. Kediye katlarda bakınca ertesi gün de doğum yapıyor. Daha sakin bir ortama alıyorlar, çocukları rahatsız etmesin diye. Akşam gitmeden önce mamasını, sütünü ve suyunu bırakıp sevip gidiyorlar. Sabah geldiklerinde kediler kesilmiş halde bulunuyor" dedi.

KADIKÖY'DE MAHALLELİYİ AYAĞA KALDIRAN TOPLU KEDİ ÖLÜMLERİ Kadıköy'de mahalle sakinleri tarafından sokakta beslenen yaklaşık 34 kedi, ölü bulundu. Kimi mahalle sakinlerinin ise evinde beslediği kediler kayboldu. Polis yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken İlçe Tarım Müdürlüğü ise ölen kedilerden aldığı numuneleri laboratuvara gönderdi. Olay, Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Önceki akşam saatlerinde bir mahalle sakini, sokakta beslediği kedinin hastalandığını fark etti. Bir süre sonra vatandaşlar, sokakta ve bina bahçelerinde kedi ölüleri olduğunu gördü. Dün sabah saatlerinde ise tehlikenin boyutu gün yüzüne çıktı.

34 SOKAK KEDİSİ ÖLDÜRÜLDÜ, BAZI MAHALLE SAKİNLERİNİN EVDE BESLEDİKLERİ KEDİLERİ İSE KAYIP! Mahalle sakinleri tarafından 34 sokak kedisinin öldüğü belirlendi. Kimi mahalle sakininin ise evinde beslediği kedilerin kayıp olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, Kadıköy Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise ölen kedilerden numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Yaralı olarak kurtulan bir kedi ise mahalledeki bir veterinerde tedavi altına alındı.

"KENDİ KEDİMİ ARARKEN KOMŞU BAHÇELERDE ÖLÜ KEDİLER GÖRDÜM" Sokaktaki kedileri besleyen ve evindeki 4 yaşındaki kedisi kaybolan mahalle sakini Çağla Göksu, "Dünden beri parçalı şekilde bu sokağın içindeki kedilerin zehirlenerek öldüğünü görüyoruz. Ben kendi kedimi de dün saat 1 buçuktan beri bulamıyorum arıyorum. Kendi kedimi ararken komşu bahçelerde ölü kediler gördüm. Yani şu an toplam bizim hesapladığımız kayıplar haricinde bulunan 32 tane ölmüş kedi var. Yani bunlardan 4 tanesi zaten benim olduğu gibi ev kedisi. Balkondan çıkıp burada dolaşan kediler. Bir şeyler serpmiş olmaları lazım. Ya da patisini bir yere değmiş olması lazım. Çok büyük bir katliam olduğunu düşünüyorum. Ne kadar çok kedi evi var görüyorsunuz. Acil şekilde nasıl bir önlem mi alınır bilmiyorum. Bu işin failinin kim olduğunu da bilmiyorum aslında. Ama bir şekilde bir kamera sisteminin kurulması gerekiyor diye düşünüyorum. Madem bu kadar kedi severiz. Burada dün çok büyük bir maç vardı. Yani Fenerbahçeliyiz. Ben de Fenerbahçeliyim. Ama burası acayip şekilde kalabalıktı. Bundan yararlanıp yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. O arada buradaki kalabalıktan bir yere bir şey koymak, atmak bunlar gayet mümkün şeyler" dedi.