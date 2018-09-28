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Esenyurt'ta dehşet: Öğretmen eşini 11. kattan attı

Esenyurt'ta öğretmen Sevde G. kocası tarafından 11. kattaki evlerinin balkonundan atılarak öldürüldü. Korkunç olay sırasında üst komşularının katil zanlısı kocaya "Yapma" diye yalvardığı belirtildi. FETÖ'den dolayı TRT'den ihraç edildiği öğrenilen katil zanlısı koca Bahadır G. kilitlediği kapı polis tarafından kırılarak yakalandı.

28.09.2018 - 16:27 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Güzelyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Sevde G. (30), Esenyurt Güzelyurt Ödül Konut Sitesi B Blok No: 40 adresindeki evlerinde dün gece eşi Bahadır G. (33) ile tartışmaya başladı. Saat 04.10 sıralarında kavga seslerini duyan komşular polise ihbarda bulundu. Ancak polis olay yerine geldiğinde Sevde G.'nin yerdeki cansız bedeniyle karşılaştı.

11. KATTAN ATILDI

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis genç kadının, 3 yıl önce evlendiği eşi Bahadır G. tarafından 11. katın balkonundan atıldığını belirledi. Katil zanlısı Bahadır G. kilitlediği kapıyı uzun süre polise açmadı. Bunun üzerine polis ekipleri saat 06.00 sıralarında kapıyı kırıp girdikleri evde zanlıyı gözaltına aldı.

 

 

KOMŞULAR "YAPMA" DİYE YALVARMIŞ

FETÖ'den dolayı TRT'den ihraç edildiği öğrenilen Bahadır Gürler emniyete götürüldü. Görgü tanıklarının polise olayı "Tartışma seslerini duyunca balkona çıktık. Kadını balkona getirmiş 'Beni aldatıyorsun, kötü kadınsın' diye bağırarak aşağı atmaya çalışıyordu. Kadın da böyle bir şey olmadığını söylüyordu. 'Yapma' diye yalvardık ama bizi de dinlemedi. Kadın düşmemek için parmaklıklardan tutundu ama kurtulamadı" şeklinde anlattığı öğrenildi.

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