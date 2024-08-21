Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'taki taciz şüphelisi yakalandı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'taki taciz şüphelisi yakalandı

        İstanbul Esenyurt'ta yaşları küçük iki kız kardeşi taciz ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:33 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esenyurt'taki taciz şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ağustos'ta ilçedeki bir kasap dükkanında bir kız çocuğunun taciz edildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma yaptı.

        Müşteki S.U'nun, "kızını et alması için kasaba gönderdiği, çocuğun eve geldiğinde, kasaptaki kişi tarafından taciz edildiğini, yine kardeşinin de aynı kişi tarafından tacize uğradığını söylediği" şeklindeki beyanları üzerine 26 yaşındaki şüpheli Y.E.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Esenyurt
        #taciz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Mahallelinin "tel" korkusu!
        Mahallelinin "tel" korkusu!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Döşemealtı Belediye Başkanı'nın odasındaki eşyalar haczedildi
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü can çekişiyor: Tedirgin eden görüntü
        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü can çekişiyor: Tedirgin eden görüntü
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ofiste isteyip de kahvaltı yapamayanlar buraya!
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Ersin Destanoğlu'na talip çıktı!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Sadece 8 dakika bile yetiyor
        Sadece 8 dakika bile yetiyor