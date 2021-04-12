DOĞUM KİLOLARINDAN KURTULDU

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Berfu Yenenler, kısa sürede doğum kilolarından kurtulmuştu.

Fit halini Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Yenenler, "İlk doğumumdan sonra da ne kadar güçlü bir vücudum olduğuna, doğum öncesi ve sonrası olan değişimimin mucizesine inanamamıştım, hala inanamıyorum. Kadın olmak ne kadar güzel. Vücudumuzun bize sundukları ne kadar güzel. Her halimizi çok sevelim, sevmemize izin vermeyenleri de bir güzel gönderelim, gitsin hayatımızdan" ifadelerini kullanmıştı.

"METE'Yİ ESER Mİ DOĞURDU?"

Şaşkınlığını gizleyemeyen takipçileri ise Berfu Yenenler'in bu paylaşımına, "Kız Mete'yi Eser mi doğurdu? Bu ne hal?" ve "En son 11 yaşımda böyleydim" şeklinde esprili yorumlar yaptı.