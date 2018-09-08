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Eşi ile oğlunun kurtarılmasını gözyaşları ile izledi

Antalya’nın Alanya ilçesinde birlikte denize girdiği oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören baba, oğlunu kurtarmak isterken kendisi de boğuluyordu. Dev dalgaların arasında kalan baba ve oğlu, cankurtaran ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anları gözyaşları içerisinde izleyen anne ise, kıyıya çıkartılan eşi ve oğlunun bir an olsun başlarından ayrılmadı.

08.09.2018 - 15:58 | Güncelleme: İHA

Olay, Alanya İncekum Plajı’nda saat 11.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Alanya’ya tatile gelen Ender Ö., oğluyla birlikte denize girdi. Dalga ve akıntının etkisiyle açılan oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Ender Ö., onu sığ alana getirmek için yanına ilerledi. İHA'nın haberine göre, Ender Ö. yüzme bilmediği için kendisi de boğulma tehlikesi geçirince ‘İmdat’ diyerek yardım istedi. Baba-oğulun suyun içinde çırpındığını gören vatandaşlar ve cankurtaran yardıma koştu. Vatandaşlar tatilciyi kollarından tutarak su yüzüne çıkartırken, sahilde bekleyen eşi gözyaşları içerisinde kurtarılma anını izledi. Kıyıya çıkartılan tatilci ve oğluna ilk mücadele cankurtaran ekipleri tarafından yapıldı. Oldukça su yuttuğu gözlenen baba ve oğlunun durumunu gören anne ise bir oğlunun, bir de eşinin yanına gitti. Şokta olan anne, doktor gelinceye kadar eşinin ve oğlunun yanından bir an olsun ayrılmadı. Baba ve oğul, sahile gelen doktorun kontrolü sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARIM SAAT SONRA 2 BOĞULMA TEHLİKESİ DAHA

Öte yandan, olayın hemen ardından yarım saat arayla iki boğulma tehlikesi daha yaşandı. Yine cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartılan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İki gündür sahilde dalga ve akıntının tehlike oluşturacak boyuta geldiğini belirten cankurtaran Ertaç Muş, bu konuda vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Muş, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların durumlarının iyi olduğunu kaydetti.
Cankurtaran Ahmet Erdoğan ise, denizin dalgalı olması sebebiyle sürekli olarak megafonla misafirleri uyardıklarını ancak yüzme bildiklerini düşünerek açılan misafirlerin zaman zaman tehlike atlattığını ve hemen müdahale ettiklerini söyledi.

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