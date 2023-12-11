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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşi, sevgilisi ve kuzeniyle 1 milyon lira çaldı! Osmaniye ve Ankara'da yakalandılar - Güncel haberler

        Eşi, sevgilisi ve kuzeniyle 1 milyon lira çaldı! Osmaniye ve Ankara'da yakalandılar

        Bursa'da, girdikleri evden 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen 5 kişiden 4'ü, Osmaniye ve Ankara'da yakalandı. Yaklaşık 100 araç içi ve güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilen şüphelilerden Orhan T.'nin, Sıla T. ile resmi nikahla evli olduğu, Burcu Ç. ile dini nikahla birlikte yaşadığı, Murat T. ile amca oğlu olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:13 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:16
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 1 Aralık'ta, bir evden 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çalındı.

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        İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 eve daha girdiği öğrenilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        üvenlik kameralarını inceleyen ekipler, binaya giriş ve çıkışlarını belirlediği şüphelilerin izini, Sanayi Caddesi'nde kaybetti.

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        Güzergahtan geçen taksi, minibüs ve otobüslerin güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, taksiye binen şüphelilerin Bursa Şehir Hastanesi'ne gittiğini ve güvenlik kamerası olmayan noktada araçtan indiklerini belirledi.

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        Güzergahta sefer düzenleyen belediye otobüslerinin araç içi kameralarından, otomobile bindikleri görülen şüphelilerin, yaklaşık 100 araç içi ve güvenlik kamerası incelenip, plakası saptanan otomobille Osmaniye'ye gittiği tespit edildi.

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        Teknik ve fiziki takiple şüphelilerden 4'ünün Osmaniye'de, 1'inin de Ankara'da olduğunu belirlendi.

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        Ekipler, 9 Aralık'ta Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla her 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenledi.

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        Operasyonlarda Orhan T. (28), Sıla T. (19) ve Burcu Ç.'yi (26) Osmaniye'de, Murat T.'yi (28) ise Ankara'da gözaltına aldı.

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        Bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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        Öte yandan şüphelilerin Bursa'ya geldikleri otomobili, güvenlik kameralarının olmadığı yere park edip, hırsızlık yaptıkları adrese taksiyle gittikleri tespit edildi.

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        Orhan T.'nin (önde) Sıla T. (ikinci sıra) ile resmi nikahla evli olduğu, Burcu Ç. (arkada pembe kıyafetli) ile dini nikahla birlikte yaşadığı, Murat T.'nin ise amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

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        Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        #son dakika haberleri bursa
        #Osmangazi
        #Osmaniye
        #ankara
        #hırsızlık
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