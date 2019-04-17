Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşan Esin Moralıoğlu, 2. sayfa programına konuk olarak katıldı. Sevenleri tarafından Esin Moralıoğlu'nun hayat hikayesi merak edilmeye başladı. Peki, Esin Moralıoğlu kimdir? Esin Moralıoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ESİN MORALIOĞLU KİMDİR?

25 Ağustos 1969'da doğdu. 1989 yılında Venüs güzeli seçilen Moralıoğlu, bu yıl içerisinde mankenlik yaptıktan sonra, 1990 yılında başrolünü Kadir İnanır'ın oynadığı Tatar Ramazan ve 1992 yılında devam filmi Tatar Ramazan Sürgünde filmlerinde Zeynep karakterini canlandırmıştır.

Moralıoğlu emlakçılık ile uğraşmaktadır. Esin Moralıoğlu'nun kız kardeşi olan Funda Moralıoğlu'da mankenlik yapmış ve modacı olarak çalışmaktadır.

FİLMOGRAFİ

Filmler

Tatar Ramazan, 1990, Zeynep

Tatar Ramazan Sürgünde, 1992, Zeynep

Şampiyon, 1999

Zülküf ile Zarife, 2000, Zarife

Romantik, 2002, Esin

Ispanaktan Nameler, 2005

Televizyon Dizileri

Yalan, 1997, İpek

Üç Yapraklı Yonca, 1998

Tirvana, 2000

Derya & Deniz, 2002

Bedel, 2003

Umutların Ötesi, 2003

Masum Değiliz, 2005, Selma