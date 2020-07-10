Bir zamanların eski mankenlerinden Esin Moralıoğlu oldukça uzun bir süredir ortalıkta gözükmüyordu. Sanatçı, Çeşme'de güneşin ve denizin tadını çıkarırken magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalandı. "Mankenler Kraliçesi"nin son halini görenler tanımakta güçlük çekti; zira Esin Moralıoğlu aldığı kilolar ve ilerleyen yaşıyla, akıllarda kalan görüntüsünden çok uzaktaydı.
ESİN MORALIOĞLU KİMDİR?
25 Ağustos 1969'da doğdu. 1989 yılında Venüs güzeli seçilen Moralıoğlu, bu yıl içerisinde mankenlik yaptıktan sonra, 1990 yılında başrolünü Kadir İnanır'ın oynadığı Tatar Ramazan ve 1992 yılında devam filmi Tatar Ramazan Sürgünde filmlerinde Zeynep karakterini canlandırmıştır.
Moralıoğlu emlakçılık ile uğraşmaktadır. Esin Moralıoğlu'nun kız kardeşi olan Funda Moralıoğlu'da mankenlik yapmış ve modacı olarak çalışmaktadır.
FİLMOGRAFİ
Filmler
Tatar Ramazan, 1990, Zeynep
Tatar Ramazan Sürgünde, 1992, Zeynep
Şampiyon, 1999
Zülküf ile Zarife, 2000, Zarife
Romantik, 2002, Esin
Ispanaktan Nameler, 2005
Televizyon Dizileri
Yalan, 1997, İpek
Üç Yapraklı Yonca, 1998
Tirvana, 2000
Derya & Deniz, 2002
Bedel, 2003
Umutların Ötesi, 2003
Masum Değiliz, 2005, Selma
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