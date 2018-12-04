Günlerdir Sıla hakkında yapılan çirkin saldırıları izliyorum. Eminim sizler de izliyorsunuzdur.

Çünkü Sıla, şiddet olayını yaşadıktan bir gün sonra arkadaşlarıyla bir araya gelmiş, şarkılar söylemiş.

Bu görüntüleri izleyen bir kesim bunun adına “Eğlenmiş kadın canım hiç bir şeyi yokmuş” diyor.

“Eğlenmesi” birilerini mutlu ediyor tabii.

Kimin mutlu olduğu belli. Yani Ahmet Kural ve onu koruyan bir zihniyet. Sıla ya da bir başkası.

Ben “Eğleniyordu” diyenlerin yanı sıra orada bir kadının perişanlığını, üzüntüsünü izliyorum.

Tamam tüm bu düşünceleri bir kenara bırakalım ve o görüntüler nasıl yayıldı bir bakalım.

Görüntüleri o geceden sonra psikiyatrist Cem Mumcu sosyal medya hesabından yayınlanmış. Ve sonra da hemen silmiş.

Sıla, Nagehan Alçı’ya yaptığı açıklamasında böyle söylüyor.

İyi de ben de soruyorum:

-Bir Psikiyatrist hastasının en berbat anında kamera çekmeye mi nasıl düşünür?

-Ya da o görüntüleri yayınlamayı nasıl düşünür?

Zaten görüntülerde Sıla’nın ruh halinden ne kadar üzgün ve dertli olduğu belli oluyor. Bunu bir doktor olarak Cem Mumcu anlayamıyor mu ben de onu anlamadım.

Bir doktor bunu yaparsa başkası neler yapmaz?

Sonra çıkar böyle konuşur bazıları.

Yayınlar yapar hatta ardından “Etik kurallara uyduk biz, her iki tarafa da söz hakkı tanıdık” der. Ama iş işten geçiyor, yanlı bir sunum yapıyor. Sonrasında Sıla’nın yorumuna yer veriyor.

Yazıktır ki, bu ülkede kadına şiddet, önyargılı bakış acısı sadece erkeklerde değil, kadınlarımızda da mevcut.

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