Eşinden veya sevgilisinden şiddet gören ünlü isimler

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Kendisi de bir avukat olan Eylem Toraman, İbrahim Toraman’la ilişkisini en başından anlattı: “Bir müvekkilim vasıtasıyla yollarımız kesişti. İlişkimizin üçüncü yılında hamile kaldım. İbrahim bebeğin doğmasını istemedi ve bebeği aldırmam için bana baskı yaptı. Ama ben dünyanın en büyük kimya şirketlerinden birinin Türkiye hukuk müdürüydüm. ‘Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum ve bebeğimi öldürmek istemiyorum. Bebeğin nikahlı bir şekilde dünyaya gelmesini istiyorum’ dedim. Bebeği kanunen aldırabileceğimiz zamanın dolmasına bir gün kala AVM’de kavga ettik. Bana ‘Çocuğu aldıracaksın, kalk hastaneye gidiyoruz’ dedi ve büyük bir tartışma çıktı. Bu görüntüler şu an mahkemede olduğu için paylaşamıyorum. Ona çok aşıktım…."