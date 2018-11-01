Eşinden veya sevgilisinden şiddet gören ünlü isimler

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.
İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi.
Şarkıcının avukatı Rezan Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, "evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme" yönünde olduğunu da sözlerine ekledi. İşte ünlü şarkıcı Sıla ile aynı kaderi paylaşan daha önce eşinden veya sevgilisinden şiddet görmüş olan ünlü isimler...
Ece Erken
Sunucu Ece Erken, dayak yüzünden yuvası dağılan ünlülerden.
Yedi yıl birlikte olduğu Tuncer Öztarhan ile 2007 yılında nikah masasına oturan Ece Erken, eşinin kendisine sürekli şiddet uygulamasından dolayı boşandı.
Ece Erken'in 2014'te evlendiği Serkan Uçar'dan da şiddet gördüğü iddia edilmişti. Eymen adında bir oğulları olan ikili 2015 yılında boşandı.
Tuğba Özerk
Kıbrıs'ın en zengin işadamlarından gösterilen Erhan Kanioğulları ile şarkıcı eşi Tuğba Özerk 2008 yılında Beykoz Adliyesi'nde karşı karşıya gelmişti.
Tuğba Özerk, dava dilekçesinde eşinin boyun ve göğsüne sıcak çay fırlattığını anlatmıştı.
Deniz Akkaya
Deniz Akkaya da sevgili ve eşlerinden dayak yiyen ünlü isimler arasında.
Akkaya yıllar önce işletmeci sevgilisi Murat Aslan tarafından darp edilmişti.
Akkaya daha sonra kızının babası Efe Önbilgin'den dayak yediğini açıklamıştı.
Son olarak da şarkıcı Gülşen ve manken Aysu Baceoğlu'na şiddet uygulayan Murat Varol'dan şiddet görmüştü. Çift, darp olayı nedeniyle mahkemelik olmuştu.
Zeynep Tokuş
Manken Zeynep Tokuş , 2005'te eşi jinekolog Alp Nuhoğlu'ndan dayak yediği için ayrılma noktasına gelmişti.
Bu olayın üzerine barışan çift, daha sonra boşanmıştı.
Tardu Flordun ise sevgililerine şiddet uygulayan ünlülerden.
Arzu Yanardağ
Tardu Flordun, 2003'te sevgilisi Arzu Yanardağ'ın burnunu ısırarak mankeni hastanelik etmişti.
Canan Ergüder
Tardu Flordun'un vukuatı da bununla sınırlı kalmadı. Üç yıl önce oyuncu sevgilisi Canan Ergüder'i darp ettiği için ayrılmışlardı.
Ceren Hindistan
Oyuncu Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan'dan şiddet gördüğünü iddia etmişti.
Hindistan, eski eşinden hamilelik döneminde şiddet gördüğünü dile getirmişti.
Meral Kaplan
Meral Kaplan da Tuğba Özerk'in eski eşi Erhan Kanioğlu'ndan dayak yediği iddiasıyla boşanma davası açtı.
Erhan Kanioğlu'ndan bir kızı olan Meral Kaplan, "Bakıcım tarafından darp edildim. Eşim de ona yardım etti. Boşanmak istiyorum" dedi.
Eylem Toraman
Futbolcu İbrahim Toraman eşi Eylem Toraman'a şiddet uygulamıştı. Bu olayın ardından mahkemeden İbrahim Toraman için uzaklaştırma kararı çıkartılmıştı.
Kendisi de bir avukat olan Eylem Toraman, İbrahim Toraman’la ilişkisini en başından anlattı: “Bir müvekkilim vasıtasıyla yollarımız kesişti. İlişkimizin üçüncü yılında hamile kaldım. İbrahim bebeğin doğmasını istemedi ve bebeği aldırmam için bana baskı yaptı. Ama ben dünyanın en büyük kimya şirketlerinden birinin Türkiye hukuk müdürüydüm. ‘Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum ve bebeğimi öldürmek istemiyorum. Bebeğin nikahlı bir şekilde dünyaya gelmesini istiyorum’ dedim. Bebeği kanunen aldırabileceğimiz zamanın dolmasına bir gün kala AVM’de kavga ettik. Bana ‘Çocuğu aldıracaksın, kalk hastaneye gidiyoruz’ dedi ve büyük bir tartışma çıktı. Bu görüntüler şu an mahkemede olduğu için paylaşamıyorum. Ona çok aşıktım…."
Demet Akalın
Demet Akalın bir dönem eşi olan Oğuz Kayhan'dan doğum gününde tokat yemişti.
Neye uğradığını şaşıran Akalın, kendisinden özür dileyen sevgilisini affetmişti.
Asena
Oryantal Asena, İstanbul Bodrum yolundaki bir benzincide Tatlıses'ten dayak yerken kameralara yansıdı.
Asena diğerleri gibi dayak yediğini itiraf edemedi.
Banu Alkan
Bir zamanların Afrodit lakaplı sinema sanatçısı Banu Alkan, uzatmalı sevgilisi Murat Taşdemir'den canlı yayında tokat yemişti.
'Dobra Dobra' programına konuk olan iki sevgili, sohbet ederken Banu Alkan'ın Taşdemir'e bir bardak su atması üzerine, Taşdemir sinirlenerek Alkan'ı tokatlamıştı.
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