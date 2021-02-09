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Eşini bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Vahide B. (53),tartıştığı eşi Naci B. (55) tarafından omuz ve sırt bölgesinden bıçaklandı. Yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan kadın hastaneye kaldırılırken, Naci B ise polise teslim oldu.

Eşini bıçaklanan kadın ağır yaralandı
AA

Olay, akşam saatlerinde Gümüşçay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Naci B., evinde eşi Vahide B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Naci B. Vahide B.'yi omzundan ve sırtından bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Vahide B. ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. N.B. ise olayın ardından polise giderek teslim oldu.

Tedavi altına alınan Vahide B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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